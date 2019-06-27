YouTube змінить систему рекомендацій відео
Відтепер користувач може відмовитися від рекомендацій певних каналів за допомогою кнопки "Не рекомендувати канал". Заблоковані відео можна знайти через пошук, але вони не зʼявлятимуться в розділі "Наступне" або на головній сторінці, повідомила компанія у своєму блозі.
YouTube також почне пояснювати, чому рекомендує відео від каналів, які користувач раніше не дивився. У вікні під кожним таким роликом з'явиться додаткова інформація про користувачів зі схожими інтересами, які ставили лайки і дивилися рекомендовані користувачеві відео.
"Іноді ми рекомендуємо ролики на основі того, що інші користувачі зі схожими інтересами любили і дивилися в минулому, - заявив менеджер з продуктів YouTube Ессам Ель-Дардірі. Наша мета - пояснити, чому ці відео з'являються на вашій домашній сторінці, щоб допомогти вам знайти відео з нових каналів, які вам можуть сподобатися".
У компанії стверджують, що нововведення впроваджуються для більшого контролю користувача над головною сторінкою, а також через побоювання через поширення шкідливого контенту за алгоритмом рекомендацій.
Журналісти The Verge відзначили, що в такий спосіб компанія відреагувала на прохання користувачів, ЗМІ та компаній змінити алгоритм рекомендацій, який з лютого 2019 роки збирає ролики, що нагадують дитяче порно.
Нагадаємо, що адміністратори YouTube сповістили творців контенту про посилення правил коментування відео-повідомлень в інтересах захисту неповнолітніх.
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