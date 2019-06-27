YouTube змінить систему рекомендацій відео

"Наша мета - пояснити, чому ці відео з'являються на вашій домашній сторінці, щоб допомогти вам знайти відео з нових каналів, які вам можуть сподобатися"

Американська компанія YouTube представила зміни головної сторінки і розділу "Наступне" популярного відеосервісу. Користувачам дозволили налаштовувати стрічку із запропонованими відео, блокувати рекомендації від обраних ними каналів, а також отримувати інформацію про те, чому ролики з'являються в рекомендаціях.

Відтепер користувач може відмовитися від рекомендацій певних каналів за допомогою кнопки "Не рекомендувати канал". Заблоковані відео можна знайти через пошук, але вони не зʼявлятимуться в розділі "Наступне" або на головній сторінці, повідомила компанія у своєму блозі.

YouTube також почне пояснювати, чому рекомендує відео від каналів, які користувач раніше не дивився. У вікні під кожним таким роликом з'явиться додаткова інформація про користувачів зі схожими інтересами, які ставили лайки і дивилися рекомендовані користувачеві відео.

"Іноді ми рекомендуємо ролики на основі того, що інші користувачі зі схожими інтересами любили і дивилися в минулому, - заявив менеджер з продуктів YouTube Ессам Ель-Дардірі. Наша мета - пояснити, чому ці відео з'являються на вашій домашній сторінці, щоб допомогти вам знайти відео з нових каналів, які вам можуть сподобатися".

У компанії стверджують, що нововведення впроваджуються для більшого контролю користувача над головною сторінкою, а також через побоювання через поширення шкідливого контенту за алгоритмом рекомендацій.

Журналісти The Verge відзначили, що в такий спосіб компанія відреагувала на прохання користувачів, ЗМІ та компаній змінити алгоритм рекомендацій, який з лютого 2019 роки збирає ролики, що нагадують дитяче порно.

Нагадаємо, що адміністратори YouTube сповістили творців контенту про посилення правил коментування відео-повідомлень в інтересах захисту неповнолітніх.