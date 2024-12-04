ЮНЕСКО внесла українську писанку до списку нематеріальної культурної спадщини

Це досягнення підкреслює унікальність і силу української традиції, зазначили в Мінкульті.

У Репрезентативний список нематеріальної культурної спадщини людства внесли перший міжнародний елемент за участі України та Естонії "Писанка: українська традиція і мистецтво оздоблення яєць".

Сталося це під час 19-ї сесії Міжурядового комітету ЮНЕСКО з питань нематеріальної культурної спадщини, яка відбулася в столиці Парагваю місті Асунсьйоні.

Про це повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики України.

Очільник Мінкульту Микола Точицький заявив, що це визнання є доказом незламності українського народу.

"Це наш спільний успіх, який засвідчує силу нашої єдності. Водночас агресор руйнує нашу культуру, пам’ятки, театри, бібліотеки, музеї. У боротьбі за батьківщину гинуть наші митці ‒ носії живої спадщини. Їхня втрата підриває саме серце нашої ідентичності. Включення української писанки до Репрезентативного списку ЮНЕСКО ‒ доказ того, що навіть у найтемніші часи ми залишаємося незламними", ‒ наголосив Точицький.

Робота над номінацією розпочалася ще у 2017 році після зустрічі з українською спільнотою в Естонії. Основу склали три елементи. Два з них входять до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України:

"Українська писанка: традиція і мистецтво", яка об’єднує громади з усіх регіонів України;

"Традиція гуцульської писанки".

Третій елемент, "Українська писанка: традиція і мистецтво оздоблення Великодніх яєць", внесений до Національного списку нематеріальної культурної спадщини Естонії.

У відомстві зазначили, що це досягнення ще раз доводить, що українська культура є невід’ємною частиною світового надбання.

"Визнання української писанки як культурного надбання людства демонструє усьому світу, що українська культура базується на повазі до творчого розмаїття, а також до культури і традицій народів світу", ‒ підкреслили у Мінкульті.