Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

ЮНЕСКО внесла українську писанку до списку нематеріальної культурної спадщини

04 грудня 2024, 10:16
ЮНЕСКО внесла українську писанку до списку нематеріальної культурної спадщини
Фото: прес-служба НДЦ "Рятівна археологічна служба"
Це досягнення підкреслює унікальність і силу української традиції, зазначили в Мінкульті.

У Репрезентативний список нематеріальної культурної спадщини людства внесли перший міжнародний елемент за участі України та Естонії "Писанка: українська традиція і мистецтво оздоблення яєць".

Сталося це під час 19-ї сесії Міжурядового комітету ЮНЕСКО з питань нематеріальної культурної спадщини, яка відбулася в столиці Парагваю місті Асунсьйоні.

Про це повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики України.

Очільник Мінкульту Микола Точицький заявив, що це визнання є доказом незламності українського народу.

"Це наш спільний успіх, який засвідчує силу нашої єдності. Водночас агресор руйнує нашу культуру, пам’ятки, театри, бібліотеки, музеї. У боротьбі за батьківщину гинуть наші митці ‒ носії живої спадщини. Їхня втрата підриває саме серце нашої ідентичності. Включення української писанки до Репрезентативного списку ЮНЕСКО ‒ доказ того, що навіть у найтемніші часи ми залишаємося незламними", ‒ наголосив Точицький.

Робота над номінацією розпочалася ще у 2017 році після зустрічі з українською спільнотою в Естонії. Основу склали три елементи. Два з них входять до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України:

  • "Українська писанка: традиція і мистецтво", яка об’єднує громади з усіх регіонів України;
  • "Традиція гуцульської писанки".

Третій елемент, "Українська писанка: традиція і мистецтво оздоблення Великодніх яєць", внесений до Національного списку нематеріальної культурної спадщини Естонії.

У відомстві зазначили, що це досягнення ще раз доводить, що українська культура є невід’ємною частиною світового надбання.

"Визнання української писанки як культурного надбання людства демонструє усьому світу, що українська культура базується на повазі до творчого розмаїття, а також до культури і традицій народів світу", ‒ підкреслили у Мінкульті.

ЮНЕСКОписанка

Останні матеріали

Військове перезавантаження України триває. Тим часом росія просто застрягла на українських фронтах – Ендрю Таннер
Cуспільство
Військове перезавантаження України триває. Тим часом росія просто застрягла на українських фронтах – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 04 грудня 2024, 11:22
Обезголовлюючий удар. Захистити Америку від призначень Трампа – Тімоті Снайдер
Політика
Обезголовлюючий удар. Захистити Америку від призначень Трампа – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 04 грудня 2024, 08:04
Цікаво про Сирію. Чому наступ відбувся в Ідлібі, а потім і в Алеппо – Том Купер
Політика
Цікаво про Сирію. Чому наступ відбувся в Ідлібі, а потім і в Алеппо – Том Купер
Переклад iPress – 03 грудня 2024, 15:20
кремль святкує призначення Трампа у свій уряд. Час скористатися цим – Джулія Девіс
Політика
кремль святкує призначення Трампа у свій уряд. Час скористатися цим – Джулія Девіс
Переклад iPress – 03 грудня 2024, 12:35
росіяни не мають успіхів у Курській області. Просування з великими втратами лише на стику південного і східного театру воєнних дій – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни не мають успіхів у Курській області. Просування з великими втратами лише на стику південного і східного театру воєнних дій – Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 грудня 2024, 23:05
Сирійські повстанці нищать режим Асада в Сирії. кремль намагатиметься нашкребти сили, щоб не втратити Сирію – Том Купер
Політика
Сирійські повстанці нищать режим Асада в Сирії. кремль намагатиметься нашкребти сили, щоб не втратити Сирію – Том Купер
Переклад iPress – 02 грудня 2024, 16:03
Технології
"Зоряні війни" та Україна. Військове застосування автономності та штучного інтелекту – Мік Раян
Переклад iPress – 02 грудня 2024, 13:09
Україна в НАТО, а росія з окупованими територіями? Байдена слід притягнути до відповідальності – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Україна в НАТО, а росія з окупованими територіями? Байдена слід притягнути до відповідальності – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 02 грудня 2024, 02:41
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється