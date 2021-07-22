ЮНЕСКО виключила ліверпульський порт зі списку об'єктів Всесвітньої спадщини
Як передає "Укрінформ", про це йдеться у пресрелізі організації.
В ЮНЕСКО мотивували свої рішення "незворотною втратою атрибутів, що передають видатну універсальну цінність об'єкта".
Зазначається, що ліверпульський порт був включений в список ЮНЕСКО ще у 2004 році. Проте вже у 2012 році він опинився в списку об'єктів Всесвітньої спадщини, що перебувають під загрозою знищення через плани влади щодо будівництва комплексу Liverpool Waters. Відтоді проєкт продовжував реалізовуватися разом з іншими розробками як на території порту, так і в його буферній зоні.
Комітет ЮНЕСКО вважає, що ці конструкції шкодять автентичності та цілісності порту.
"Історичний центр Ліверпуля та причали були внесені до списку об'єктів Всесвітньої спадщини як свідчення розвитку одного з найбільших світових торгових центрів у 18-19 століттях. Це місце також демонструвало новаторські розробки сучасних докових технологій, транспортних систем та управління портами", - заявили в організації.
Зазначається, що порт у Ліверпулі став третім в історії об'єктом, виключеним зі списку Всесвітньої спадщини. Раніше з цього списку були виключені заповідник антилоп-ориксів в Омані, та долина річки Ельба в німецькому Дрездені.
Нагадаємо, що Чорнобильська зона відчуження має бути внесена до списку Світової спадщини ЮНЕСКО вважає міністр Ткаченко.
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