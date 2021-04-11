Юні борці змагалися у Хмельницькому на призи Павла Олійника

Відкритий обласний турнір з вільної боротьби на призи заслуженого майстра спорту України Павла Олійника завершився у Хмельницькому.

Змагання проходили за підтримки відділення НОК України, повідомили Укрінформу у пресслужбі комітету.

"У спортивному комплексі Хмельницького національного університету на трьох килимах своє вміння продемонстрували 155 хлопчиків 2008-2009 років народження та 41 дівчина 2005-2007 і 2008-2009 р.н. , які представляли 24 команди з Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Львівської, Рівненської, Тернопільської та Хмельницької областей", - зазначили у пресслужбі.

Під час урочистого відкриття цих популярних змагань, які проводяться з 2015 року, до спортсменів звернулися чемпіон Європи, призер світових першостей Павло Олійник, його наставник - заслужений тренер України Микола Тарадай, начальник управління молоді та спорту Хмельницької облдержадміністрації Наталія Томусяк. Вони побажали юним борцям примножувати славні традиції українських атлетів, зокрема уславлених олімпійців краю - Ірини Мерлені та Андрія Стадніка.

Визначились переможці та призери у 31-й ваговій категорії , які отримали грамоти, медалі та призи від організаторів. Серед найкрахих команд турніру - борці з Хмельницького, Львова та Білої Церкви.

Нагадаємо, що українці здобули 4 "золота" на юніорському чемпіонаті Європи з вільної та жіночої боротьби