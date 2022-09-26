З деокупованої Харківщини евакуювалися понад 10 тисяч людей - Верещук

З них майже тисяча дітей

Після визволення від російських загарбників територій Харківщини з області евакуювалися понад 10 тисяч людей.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону, передає кореспондент Укрінформу.

"Якщо говорити про кількість тих, хто евакуюється з Харківщини, то вона збільшилася - за останній тиждень, тобто від початку, коли землі Харківщини були визволені, евакуювались майже 10 тисяч людей, з них майже тисяча дітей", - сказала Верещук.

За її словами, Ощадбанк та Приватбанк поступово відновлюють роботу на деокупованих територіях Харківщини, тим, хто раніше отримував соцвиплати готівкою, працівники Укрпошти розносять кошти.

Нагадаємо, за даними Мінреінтеграції, близько 100 тисяч людей виїхало з особливо небезпечних щойно деокупованих та тимчасово захоплених територій України.

Як повідомлялося раніше, станом на серпень 2022 року 70% українців заявили, що фінансово постраждали через повномасштабну війну рф проти України, близько 33% втратили роботу.