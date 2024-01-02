З кожною ракетою путін показує, що хоче знищити Україну – Бербок

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок засудила сьогоднішній масований ракетний обстріл росією України.

Про це Бербок написала в соцмережі X (Twitter).

"З кожною ракетою путін показує, що хоче знищити Україну", - йдеться в дописі.

Глава німецького зовнішньополітичного відомства нагадала, що системи протиповітряної оборони Patriot і IRIS-T, які Україні дають союзники, "рятують життя кожного дня".

"Ми будемо поруч з народом України доти, доки він цього потребуватиме, доки не буде можливе повсякденне життя без страху та терору", - додалаБербок.

Сьогодні вночі найбільшого удару зазнав Київ, росія випустила сотню ракет різних типів.

Атаку також засудили президент Латвії, а також президентка Молдови та Генсек Ради Європи.