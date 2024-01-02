З кожною ракетою путін показує, що хоче знищити Україну – Бербок
Про це Бербок написала в соцмережі X (Twitter).
"З кожною ракетою путін показує, що хоче знищити Україну", - йдеться в дописі.
Глава німецького зовнішньополітичного відомства нагадала, що системи протиповітряної оборони Patriot і IRIS-T, які Україні дають союзники, "рятують життя кожного дня".
"Ми будемо поруч з народом України доти, доки він цього потребуватиме, доки не буде можливе повсякденне життя без страху та терору", - додалаБербок.
Сьогодні вночі найбільшого удару зазнав Київ, росія випустила сотню ракет різних типів.
Атаку також засудили президент Латвії, а також президентка Молдови та Генсек Ради Європи.