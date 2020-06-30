З квітня кількість активних вакансій виросла на 50%, ділові показники відновлюються
У порівнянні з квітнем кількість активних вакансій збільшилася більше ніж на 50%. Зараз на Work.ua 44,8 тисячі активних вакансій.
Про це повідомляють аналітики Опендатабот, зазначає "Економічна правда".
Кількість новозареєстрованих ФОП-ів вийшла на докарантинний рівень й становить 5 640.
Кількість новозареєстрованих компаній теж стабілізувалося. В середньому кожен тиждень реєструється близько тисячі нових підприємств.
Повідомляється, що зараз в Україні працює 86% ресторанів від тих 100%, що працювали до карантину. Обіги громадського харчування відновилися на 77%.
Водії їздять на 65% більше ніж вони це робили до карантину. А пішоходи пересуваються на 29% більше ніж до карантину.
Нагадаємо, що повернення до жорсткішого карантину буде сильним ударом по економіці
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