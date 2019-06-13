З початку місяця в Україні потонули 100 людей, - ДСНС
У відомстві заявили, що лише протягом 11 червня потонуло 10 громадян, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
Загалом, з початку року на водоймах країни потонули 379 осіб, у тому числі 42 дитини. Врятовано 156 громадян, серед них 24 неповнолітніх.
У ДСНС закликали дотримуватись елементарних правил безпеки, зокрема: відпочивати та купатися лише на спеціально обладнаних пляжах, ніколи не пірнати у незнайомих місцях, не лишати дітей без нагляду та не дозволяти їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки.
Також у відомстві закликають не запливати далеко та ніколи не плавати наодинці, особливо, якщо не впевнений у своїх силах; не заходити у воду у стані алкогольного сп'яніння; не виходити у плавання на човнах при сильних поривах вітру.
Нагадаємо, що в Україні з початку року на водоймах загинуло 274 людини, серед них 25 дітей.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- ФОТО У "ДНР/ЛНР" дітей вчать стріляти з автоматів у рамках проекту "Яскраве дитинство", - ФОТО
- ФОТО Інавгурація Зеленського. Як це було, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Забруднену хімікатами водойму на Вінниччині можуть оголосити зоною лиха. Що відомо про аварію? Екологічні служби з'ясовують можливу зону ураження
- Індекс "соціальної відповідальності", або платне виборче право. Міф чи необхідність