З початку місяця в Україні потонули 100 людей, - ДСНС

З початку року на водоймах країни потонули 379 осіб, у тому числі 42 дитини

З початку червня на водоймах України загинули 103 людей. Рятувальники підкреслюють, що найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання правил безпечної поведінки, зокрема, купання в не обладнаних місцях та у нетверезому стані.

У відомстві заявили, що лише протягом 11 червня потонуло 10 громадян, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Загалом, з початку року на водоймах країни потонули 379 осіб, у тому числі 42 дитини. Врятовано 156 громадян, серед них 24 неповнолітніх.

У ДСНС закликали дотримуватись елементарних правил безпеки, зокрема: відпочивати та купатися лише на спеціально обладнаних пляжах, ніколи не пірнати у незнайомих місцях, не лишати дітей без нагляду та не дозволяти їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки.

Також у відомстві закликають не запливати далеко та ніколи не плавати наодинці, особливо, якщо не впевнений у своїх силах; не заходити у воду у стані алкогольного сп'яніння; не виходити у плавання на човнах при сильних поривах вітру.

Нагадаємо, що в Україні з початку року на водоймах загинуло 274 людини, серед них 25 дітей.