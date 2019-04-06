Аваков та Князєв зустрілися з батьками хлопчика, якого застрелили поліцейські

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і голова Нацполіції Сергій Князєв зустрілися з мамою і бабусею Кирила Тлявова, який помер від вогнепального поранення в голову

У повідомленні прес-служби МВС зазначається, що під час спілкування чиновники принесли свої співчуття мамі Тетяні і бабусі Олександрі.

"Рідні Кирила попросили організувати психологічну допомогу для старшого сина Дениса Тлявова. Була досягнута домовленість, що Нацполіція направить в сім'ю Тлявових фахівців-психологів, що спеціалізуються на роботі з людьми, які пережили втрату близьких", - йдеться в повідомленні прес-служби МВС, інформують в "УП".

Князєв запевнив жінок, що з боку поліції буде надана вся необхідна допомога для розслідування обставин трагедії.

"Я вам обіцяю, що ми будемо уважно стежити за ходом розслідування і тісно комунікувати з ДБР і прокуратурою. Я сподіваюся, що суд призначить адекватне покарання", - підкреслив Аваков.

Глава Нацполіції повідомив, що співробітники управління НПУ в Київській області вирішили перерахувати сім'ї загиблого свій одноденний заробіток.

Він пообіцяв також, що поліція надасть всю необхідну допомогу і візьме на себе витрати з поховання загиблого хлопчика.

Нагадаємо, що сьогожні 3 травня у київській лікарні помер п'ятирічний Кирилко, який отримав вогнепальне поранення в голову в Переяславі-Хмельницькому.

Нагадаємо, 31 травня до реанімаційного відділення "Переяслав-Хмельницької ЦРЛ" доставили хлопчика із закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, внутрішньомозковою гематомою та переломом скроневої кістки. У лікарні в дитини виявили кульове поранення і направили до медзакладу Києва. Основна версія, що дитину випадково поранили працівники поліції, які на підпитку у позаробочий час стріляли неподалік від місця, де гуляв хлопчик. Обох підозрюваних затримали.

Лікарі не змогли дістати кулю з черепа п'ятирічної дитини, 3 травня у київській лікарні від вогнепального поранення - хлопчик помер.