За 5 років кількість жінок в українському IT зросла у чотири рази
За останні 5 років кількість жінок в українській IT-сфері зросла у чотири рази - з 9 тисяч фахівців до майже 40 тисяч, повідомляє "Економічна правда".
Про це йдеться у пресрелізі компанії GlobalLogic
Для аналізу компанія використовувала дані з відкритих джерел та дослідження McKinsey, DOU, YouControl, Delo, а також - внутрішню статистику за 2014-2019 роки.
Зазначається, що в Україні 24% ІТ-спеціалісток - їх частка стабільно зростає більш ніж на 16% за рік.
"Більшість із них займається тестуванням програмного забезпечення або менеджментом проєктів. Частка тестувальниць та жінок на менеджерських позиціях в порівнянні з чоловіками-фахівцями в цих напрямках становить по 38%, а серед всіх розробників 11% - жінки", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, компанія проаналізувала дані про гендерний баланс у цілому по ринку США та України у 2014-2019 роках.
За останні п'ять років кількість жінок на позиції топ-менеджерів в США збільшилася і досягла 26%. У 2014 році цей показник становив 22%. В Україні ж, за останніми даними, у всіх галузях серед топ-менеджерів близько 30% жінок.
Нагадаємо, що в Україні неофіційно працевлаштовані декілька мільйонів
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