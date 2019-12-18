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За 5 років кількість жінок в українському IT зросла у чотири рази

Крім цього, компанія проаналізувала дані про гендерний баланс у цілому по ринку США та України у 2014-2019 роках
Для аналізу компанія використовувала дані з відкритих джерел та дослідження McKinsey, DOU, YouControl, Delo, а також - внутрішню статистику за 2014-2019 роки.
За 5 років кількість жінок в українському IT зросла у чотири рази Фото: slon.ru

За останні 5 років кількість жінок в українській IT-сфері зросла у чотири рази - з 9 тисяч фахівців до майже 40 тисяч, повідомляє "Економічна правда".

Про це йдеться у пресрелізі компанії GlobalLogic

Для аналізу компанія використовувала дані з відкритих джерел та дослідження McKinsey, DOU, YouControl, Delo, а також - внутрішню статистику за 2014-2019 роки.

Зазначається, що в Україні 24% ІТ-спеціалісток - їх частка стабільно зростає більш ніж на 16% за рік.

"Більшість із них займається тестуванням програмного забезпечення або менеджментом проєктів. Частка тестувальниць та жінок на менеджерських позиціях в порівнянні з чоловіками-фахівцями в цих напрямках становить по 38%, а серед всіх розробників 11% - жінки", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, компанія проаналізувала дані про гендерний баланс у цілому по ринку США та України у 2014-2019 роках. 

За останні п'ять років кількість жінок на позиції топ-менеджерів в США збільшилася і досягла 26%. У 2014 році цей показник становив 22%. В Україні ж, за останніми даними, у всіх галузях серед топ-менеджерів близько 30% жінок.

Нагадаємо, що в Україні неофіційно працевлаштовані декілька мільйонів

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18 12 2019 14:14
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