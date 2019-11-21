В Україні неофіційно працевлаштовані декілька мільйонів - Держпраці

"Станом на сьогодні ми можемо говорити про декілька мільйонів наших громадян, які працюють поза межами офіційних трудових відносин"

Чиновник зазначив, що високий показник тіньової зайнятості, крім недоліків для самих працівників, негативно позначається на економіці країни. При цьому Чернега заявив, що в деяких країнах право голосу на виборах мають лише платники податків.

В Україні декілька мільйонів громадян працюють без офіційного оформлення трудових відносин з роботодавцем, повідомляє "Економічна правда".

Про це заявив голова Державної служби з питань праці Роман Чернега, повідомляє УНІАН.

"Станом на сьогодні ми можемо говорити про декілька мільйонів наших громадян, які працюють поза межами офіційних трудових відносин", - сказав Чернега, зазначивши, що таким чином громадяни погоджуються на відсутність соціальних гарантій і прав повноцінних членів суспільства.

Чиновник зазначив, що високий показник тіньової зайнятості, крім недоліків для самих працівників, негативно позначається на економіці країни. При цьому Чернега заявив, що в деяких країнах право голосу на виборах мають лише платники податків.

"Я думаю, було б непогано передбачити й у нас такі запобіжники, які б працювали системно і допомагали робити Україну кращою, економічно стабільнішою, багатшою", - додав він.

Нагадаємо, що кожне шосте підприємство готове наймати нових працівників, а дві третини