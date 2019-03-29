За два місяці в Україні безвісти зникли понад тисяча людей
Такі дані навели в Департаменті карного розшуку Нацполіції, зазначає УНН.
Загалом станом на кінець лютого безвісти зниклими залишається 5 979 людей, яких нині розшукують в межах оперативного обліку.
УНН зазначає, що впродовж 2018 року в Україні зникли 8 692 людини.
У серпні 2018 співавторка закону про зниклих безвісти Ірина Геращенко заявила, що Україна ідентифікувала і розшукує 294 людини, які зникли безвісти на Донбасі.
12 липня Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроект "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти".
Нагадаємо, що кількість зниклих безвісти з початку конфлікту на Донбасі у загальнодоступних базах даних Нацполіції України та Головного управління НПУ в Донецькій області відрізняється на 170 осіб.
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