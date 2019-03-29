За два місяці в Україні безвісти зникли понад тисяча людей

Упродовж січня-лютого 2019 року в Україні безвісти зникла 1281 людина.

Такі дані навели в Департаменті карного розшуку Нацполіції, зазначає УНН.

Загалом станом на кінець лютого безвісти зниклими залишається 5 979 людей, яких нині розшукують в межах оперативного обліку.

УНН зазначає, що впродовж 2018 року в Україні зникли 8 692 людини.

У серпні 2018 співавторка закону про зниклих безвісти Ірина Геращенко заявила, що Україна ідентифікувала і розшукує 294 людини, які зникли безвісти на Донбасі.

12 липня Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроект "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти".

Нагадаємо, що кількість зниклих безвісти з початку конфлікту на Донбасі у загальнодоступних базах даних Нацполіції України та Головного управління НПУ в Донецькій області відрізняється на 170 осіб.