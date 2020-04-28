За порадою лікарів мер Львова на кілька днів самоізолювався

"Сьогодні і вчора почуваюсь дуже добре, температура 36,6°. А в суботу та неділю мав трішки підвищену температуру"

Через підвищену температуру лікарі порадили Андрію Садовому залишитися вдома.

Міський голова Львова Андрій Садовий кілька днів працюватиме з дому через підвищену температуру. Як повідомив він сам, його самопочуття нормальне, однак за рекомендацією лікарів, на кілька днів краще самоізолюватись, передає Zaxid.net

Як розповів Андрій Садовий під час ранкового ефіру на радіо "Львівська хвиля", у суботу в нього була підвищена температура, тож йому зробили експрес-тест та ПЛР-аналіз на Covid-19. Їхні результати – негативні.

"Сьогодні і вчора почуваюсь дуже добре, температура 36,6°. А в суботу та неділю мав трішки підвищену температуру. Тож я зробив і експрес-тест, і ПЛР-тест. Слава Богу, результати негативні. Але лікарі порадили хоча б кілька днів попрацювати з дому. Загалом все добре. Я особисто пройшов всю процедуру, побачив, як це працює. Якщо є якісь підозри, усім раджу: краще звернутись до сімейного лікаря, а не чекати, що якось мине", – зазначив Андрій Садовий.