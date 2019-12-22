За зайняття гральним бізнесом відкрили 250 проваджень
Поліція розпочала 250 кримінальних проваджень за зайняття гральним бізнесом, повідомляє "Економічна правда".
Джерело: сайт Нацполіції у суботу
Деталі: Провадження відкриті за ст. 203-2 Кримінального кодексу України (Зайняття гральним бізнесом).
Окрім того, на спецлінію "102" надійшло 14 повідомлень громадян про незаконну діяльність ігрових автоматів.
За результатами виїзду нарядів поліції та слідчо-оперативних груп на місця події за трьома адресами поліцейські задокументували протиправну діяльність, в інших випадках - інформація не підтвердилася.
Загалом у державі припинено діяльність 5300 гральних закладів.
З початку відпрацювання у правопорушників вилучено 4400 одиниць грального обладнання. Серед вилученого – 29 електронних рулеток, 107 столів для гри у покер, 247 гральних автоматів, 3715 одиниць комп’ютерного обладнання, 318 одиниць іншого комп’ютерного обладнання. Приблизна вартість вилученого становить 51,3 мільйона гривень.
У поліції зазначили, що здійснюють постійний моніторинг і готові реагувати на спроби власників грального бізнесу поновити незаконну діяльність.
Дослівно: "Поліцейські звертаються до всіх громадян: якщо ви бачите, що такі заклади функціонують, повідомляйте на лінію 102 для оперативного реагування на такі події".
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