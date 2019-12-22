Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

За зайняття гральним бізнесом відкрили 250 проваджень

За результатами виїзду нарядів поліції та слідчо-оперативних груп на місця події за трьома адресами поліцейські задокументували протиправну діяльність, в інших випадках - інформація не підтвердилася
Провадження відкриті за ст. 203-2 Кримінального кодексу України (Зайняття гральним бізнесом).
За зайняття гральним бізнесом відкрили 250 проваджень Фото: з вільних джерел

Поліція розпочала 250 кримінальних проваджень за зайняття гральним бізнесом, повідомляє "Економічна правда".

Джерело: сайт Нацполіції у суботу

Деталі: Провадження відкриті за ст. 203-2 Кримінального кодексу України (Зайняття гральним бізнесом).

Окрім того, на спецлінію "102" надійшло 14 повідомлень громадян про незаконну діяльність ігрових автоматів.

За результатами виїзду нарядів поліції та слідчо-оперативних груп на місця події за трьома адресами поліцейські задокументували протиправну діяльність, в інших випадках - інформація не підтвердилася.

Загалом у державі припинено діяльність 5300 гральних закладів.

З початку відпрацювання у правопорушників вилучено 4400 одиниць грального обладнання. Серед вилученого – 29 електронних рулеток, 107 столів для гри у покер, 247 гральних автоматів, 3715 одиниць комп’ютерного обладнання, 318 одиниць іншого комп’ютерного обладнання. Приблизна вартість вилученого становить 51,3 мільйона гривень.

У поліції зазначили, що здійснюють постійний моніторинг і готові реагувати на спроби власників грального бізнесу поновити незаконну діяльність.

Дослівно: "Поліцейські звертаються до всіх громадян: якщо ви бачите, що такі заклади функціонують, повідомляйте на лінію 102 для оперативного реагування на такі події".

Нагадаємо, що понад половина українців не хоче легалізації азартних ігор

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 12 2019 12:23
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.