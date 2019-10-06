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Забруднення хімікатами річки Рось: у водоймах немає небезпечних інсектицидів

Забір води проведено у трьох місцях. Аналіз води показав, що на межі Вінницької та Київської областей не зафіксовано жодних перевищень гранично допустимої концентрації хімічних сполук
Виявлені в річці Рось фунгіциди та пестициди є безпечними для навколишнього середовища.
Забруднення хімікатами річки Рось: у водоймах немає небезпечних інсектицидів Фото: kurortymirgoroda.com.ua

"Відповідно до результатів інвентаризації, на сьогодні повністю ідентифіковані хімічні речовини, які перевозили у мікроавтобусі. Об’єм виявлених речовин становить близько 747 літрів. Це різного класу гербіциди та фунгіциди. Хочу підкреслити, що небезпечних інсектицидів серед цих речовин не було", - запевнив Гижко, повідомляє "Громадське".

Забір води проведено у трьох місцях. Аналіз води показав, що на межі Вінницької та Київської областей не зафіксовано жодних перевищень гранично допустимої концентрації хімічних сполук. Так само немає перевищення норми у місці потрапляння води зі ставка у річку Рось у селищі Борщагівка Погребищенського району Вінницької області.

У водоймі в селі Збаржівка певні хімічні сполуки перевищують норми гранично допустимої концентрації, адже саме там перевернувся автомобіль.

"На сьогодні місце події огороджено маркувальною стрічкою, встановлено відповідні попереджувальні знаки, підготовлено звернення до місцевих жителів. Також протягом трьох наступних діб до жителів населеного пункту буде підвезено питну воду автоцистернами. Паралельно з цим, обласний лабораторний центр щодня проводитиме дослідження питної води у громадських криницях, а обласною екологічною інспекцією й надалі проводитиметься забір води у трьох зазначених місцях для того, щоб контролювати ситуацію", - зауважив перший заступник голови Вінницької ОДА.

Нагадаємо, що у селі Збаржівка Погребищенського району Вінницької області автомобіль з інсектицидами перекинувся в притоку річки Рось, внаслідок чого може бути забруднено річку.

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10 06 2019 16:39
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