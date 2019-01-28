Захисник "Шахтаря" Ракицький перейшов у російський "Зеніт"
Ярослав Ракицький офіційно покинув донецький "Шахтар" і став гравцем "Зеніта", повідомляє сайт росіян.
У новій команді 29-річний українець гратиме під 44-м номером.
За першу команду "Шахтаря" Ракицький дебютував у серпні 2009 року і протягом 9 з половиною сезонів був найважливішим гравцем оборони донеччан. На його рахунку 326 матчів в оранжево-чорній футболці й 14 забитих м’ячів.
Разом з клубом Ракицький 7 разів ставав чемпіоном України, виграв 6 Кубків і 6 Суперкубків країни.
"Я дуже щасливий! Я перейшов з однієї топ-команди, з "Шахтаря", в іншу топ-команду - "Зеніт". Буду робити все, що від мене залежить і викладатися на полі на всі сто відсотків заради команди. Щоб команда завжди вигравала", - прокоментував Ракицький свій перехід.
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