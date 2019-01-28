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Захисник "Шахтаря" Ракицький перейшов у російський "Зеніт"

У новій команді 29-річний українець гратиме під 44-м номером
Російський футбольний клуб "Зеніт" офіційно оголосив про підписання захисника збірної України Ярослава Ракицького.
Захисник "Шахтаря" Ракицький перейшов у російський "Зеніт" Фото: twitter.com/zenit

Ярослав Ракицький офіційно покинув донецький "Шахтар" і став гравцем "Зеніта", повідомляє сайт росіян.

У новій команді 29-річний українець гратиме під 44-м номером.

За першу команду "Шахтаря" Ракицький дебютував у серпні 2009 року і протягом 9 з половиною сезонів був найважливішим гравцем оборони донеччан. На його рахунку 326 матчів в оранжево-чорній футболці й 14 забитих м’ячів.

Разом з клубом Ракицький 7 разів ставав чемпіоном України, виграв 6 Кубків і 6 Суперкубків країни.

"Я дуже щасливий! Я перейшов з однієї топ-команди, з "Шахтаря", в іншу топ-команду - "Зеніт". Буду робити все, що від мене залежить і викладатися на полі на всі сто відсотків заради команди. Щоб команда завжди вигравала", - прокоментував Ракицький свій перехід.

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28 01 2019 21:27
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