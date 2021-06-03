Закарпаття з 8 березня - у "червоній" зоні Рішення ухвалено на засіданні Держкомісії

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила запровадити "червоний" рівень епідемічної небезпеки у Закарпатській області з 8 березня.

Фото: vseverske.info

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у Телеграмі. За його словами, відповідне рішення ухвалено на засіданні Держкомісії у суботу, 6 березня. "За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 08 березня 2021 р. “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Закарпатської області та застосувати на території Закарпатської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для “червоного” рівня епідемічної небезпеки", - написав Немчінов. Читайте також: Понад 100 побічних реакцій на вакцинацію зафіксували в Україні, одну людину госпіталізували

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