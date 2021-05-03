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Понад 100 побічних реакцій на вакцинацію зафіксували в Україні, одну людину госпіталізували

За словами Максима Степанова, це несерйозні алергічні реакції
126 людей повідомили про побічні ефекти вакцинації після того, як їм зробили перше щеплення проти COVID-19 вакциною CoviShield.
Понад 100 побічних реакцій на вакцинацію зафіксували в Україні, одну людину госпіталізували Фото: Офіційний Telegram канал МОЗ

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив під час виступу у Верховній Раді, повідомляє "Громадське".

За його словами, це несерйозні алергічні реакції, наприклад, почервоніння на місці ін'єкції або підвищення температури до 37-38,5 градусів на декілька годин.

Він додав, що одного медика госпіталізували, він залишався під наглядом лікарів добу. Потім його відпустили додому й лікар повернувся до роботи, сказав Степанов.

Також міністр запевнив, що побічні реакції - це індивідуальні особливості людини, побічні ефекти можуть з'явитися після введення будь-якої вакцини.

На сайті МОЗ про вакцинацію вказано, що може бути біль на місці щеплення, набряк, а також може виникнути озноб, гарячка, головний біль та втомлюваність. Про появу побічних ефектів необхідно повідомити свого лікаря.

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05 03 2021 12:53
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