Понад 100 побічних реакцій на вакцинацію зафіксували в Україні, одну людину госпіталізували
Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив під час виступу у Верховній Раді, повідомляє "Громадське".
За його словами, це несерйозні алергічні реакції, наприклад, почервоніння на місці ін'єкції або підвищення температури до 37-38,5 градусів на декілька годин.
Він додав, що одного медика госпіталізували, він залишався під наглядом лікарів добу. Потім його відпустили додому й лікар повернувся до роботи, сказав Степанов.
Також міністр запевнив, що побічні реакції - це індивідуальні особливості людини, побічні ефекти можуть з'явитися після введення будь-якої вакцини.
На сайті МОЗ про вакцинацію вказано, що може бути біль на місці щеплення, набряк, а також може виникнути озноб, гарячка, головний біль та втомлюваність. Про появу побічних ефектів необхідно повідомити свого лікаря.
Нагадаємо, що Ляшко пояснив, у яких випадках дозволено щеплювати людей від COVID-19 не зі списку
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