Заклади освіти по всій Україні отримали 50 тисяч хромбуків
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
"Попри війну українські вчителі продовжують освітній процес та проводять уроки онлайн навіть з укриттів. Щоб школярі могли продовжувати навчання, вчителям необхідна техніка. Тож спільно з МОН продовжуємо ініціативу "Ноутбук кожному вчителю" у 2022 році", – йдеться у повідомленні.
Найбільше хромбуків отримали у:
- Харківській області – 5 895 хромбуків;
- Київській – 4 149;
- Дніпропетровській – 3 647.
Також Google надав українським вчителям безоплатний доступ протягом 2023 року до Workspace for Education. Це допоможе зробити навчання цікавішим та продуктивнішим, додали у Мінцифри.
Ініціатива "Ноутбук кожному вчителю" реалізована завдяки домовленостям МОН та Мінцифри з компанією Google та за підтримки ООН з питань освіти, науки і культури ЮНЕСКО.
Раніше повідомлялось, що новий порядок взяття на військовий облік не передбачає, що повістки надходитимуть через додаток "Дія".