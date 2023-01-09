Заклади освіти по всій Україні отримали 50 тисяч хромбуків

До освітній закладів усіх областей України надійшли 50 тисяч нових хромбуків за підтримки Google та ЮНЕСКО.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"Попри війну українські вчителі продовжують освітній процес та проводять уроки онлайн навіть з укриттів. Щоб школярі могли продовжувати навчання, вчителям необхідна техніка. Тож спільно з МОН продовжуємо ініціативу "Ноутбук кожному вчителю" у 2022 році", – йдеться у повідомленні.

Найбільше хромбуків отримали у:

- Харківській області – 5 895 хромбуків;

- Київській – 4 149;

- Дніпропетровській – 3 647.

Також Google надав українським вчителям безоплатний доступ протягом 2023 року до Workspace for Education. Це допоможе зробити навчання цікавішим та продуктивнішим, додали у Мінцифри.

Ініціатива "Ноутбук кожному вчителю" реалізована завдяки домовленостям МОН та Мінцифри з компанією Google та за підтримки ООН з питань освіти, науки і культури ЮНЕСКО.

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