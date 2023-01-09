Повістки через застосунок "Дія" надсилати не будуть

Новий порядок взяття на військовий облік не передбачає, що повістки надходитимуть через додаток "Дія".

Про це заявив керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік, пише The Village.

"Ні ця постанова, ні якась інша не передбачає надходження повісток через "Дію". У нашому плані роботи поки що немає таких завдань", – підкреслив він.

Згідно з постановою Кабміну, у "Дії" має з'явитися новий сервіс – електронний військовий квиток. Як його впроваджуватимуть і як працюватиме сервіс – поки що не розповідають.

"Ще багато моментів потрібно доопрацювати разом із Міністерством оборони України", – зазначають у Мінцифрі.

Нагадаємо, відтепер на порталі "Дія" можна отримати витяг з Єдиного державного реєстру.