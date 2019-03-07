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Закон протидії матюкам зареєстрували у Раді

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про очищення української мови від матюків – "Про протидію лихослів'ю"
АвторКОЮ законодавчої ініціативи "про дематюкацію мови" виступила нардеп Ольга Богомолець.
Закон протидії матюкам зареєстрували у Раді Фото: rada.gov.ua

Проект зареєстрували 2 липня, йдеться в "УП".

Текс законопроекту на сайті парламенту наразі відсутній.

Напередодні, другого липня Росія вирішила вдруге скликати засідання Ради безпеки ООН через український мовний закон.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на своєму засіданні 22 травня схвалив "Український правопис" у новій редакції, розробленій Українською національною комісією з питань правопису.

15 травня президент України Петро Порошенко підписав закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Закон набуде чинності через два місяці після опублікування, тобто 16 липня 2019 року. Однак окремі його норми відстрочені.

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03 07 2019 09:07
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