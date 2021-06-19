Залізна руда стала найбільш волатильним сировинним товаром

Всього приблизно за місяць ціни на залізну руду, що широко використовується в сталеливарній промисловості Китаю, підскочили до рекордної позначки, пішли на "ведмежу" територію, а потім повернулися до "бичачого" ринку. З урахуванням різких коливань цін за останні 30 днів руда стала найбільш волатильним з приблизно двох десятків найбільш торгованих сировинних товарів в світі

Залізна руда, помітно подорожчала в перші дні ралі на сировинних ринках, зараз демонструє найбільшу волатильність цін серед сировинних товарів.

Про це пише Bloomberg, повідомляє "Економічна правда".

"Всього приблизно за місяць ціни на залізну руду, що широко використовується в сталеливарній промисловості Китаю, підскочили до рекордної позначки, пішли на "ведмежу" територію, а потім повернулися до "бичачого" ринку. З урахуванням різких коливань цін за останні 30 днів руда стала найбільш волатильним з приблизно двох десятків найбільш торгованих сировинних товарів в світі", - пише видання.

В Bloomberg відзначають, що нестійкість цін на залізну руду в чому обумовлена ​​невизначеністю щодо того , як політика китайського уряду вплине на попит з боку сталеливарних заводів країни.

Ціни на залізну руду зросли більш ніж в два рази за останній рік на тлі пожвавлення економіки Китаю після пандемії коронавируса завдяки заходам податково-бюджетного стимулювання і пом'якшення грошово-кредитної політики. Тепер необхідно стримати інфляційний тиск, яке виникло, що означає посилення умов кредитування і скорочення витрат на будівництво.

Ринок залізної руди, який зазвичай слідує за динамікою цін на сталь, реагує на те, як може показати себе ця суперечлива політика, пише Bloomberg. Ф'ючерси на залізної руди в Сінгапурі 12 травня подорожчали до рекордних 233,75 дол за тонну. Через два тижні їх вартість впала до 170,5 дол за тонну, однак це як і раніше більш ніж удвічі перевищує середній показник з початку торгів цим товаром в 2013 році.