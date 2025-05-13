Угода Трампа щодо ресурсів України дасть результати лише через десятиліття – FT

Також роль в цьому зіграє припинення вогню та його умови.

Угода про корисні копалини, яку Дональд Трамп уклав з Києвом, не принесе особливих результатів з видобутку корисних копалин принаймні впродовж десятиліття та потребуватиме величезних приватних інвестицій, щоб запустити проєкти в роботу.

Про це йдеться в матеріалі Financial Times.

"Це може зайняти 10-15 років - саме про такі терміни ми говоримо", - сказав екс глава відділу природних ресурсів Європейського банку реконструкції та розвитку Ерік Расмуссен.

В той же час, голова консультаційної групи Clareo Пітер Брайант вважає, що спеціалізується на видобутку корисних копалин, сказав, що угода "мало що дає для зниження ризиків у ланцюгу постачань в найближчі 10 років, адже знадобиться щонайменше стільки ж часу для відкриття й розробки рудників" в Україні.

Природні ресурси України включають залізну руду, вугілля, літій, графіт і титановмісні руди.

Загалом Україна є третім за величиною виробником газу в Європі і за словами експертів, майбутні розробки нафти і газу будуть включені в угоду щодо ресурсів, а їх розробка може виявитися більш швидкою, ніж проекти з видобутку корисних копалин.

"Проте серйозні перешкоди, включно з війною росії з Україною, неповними геологічними даними, сильно пошкодженою інфраструктурою і можливістю корупції - крім звичайних проблем, пов'язаних зі створенням будь-якого нового ресурсного проєкту, - означають, що шахти, відкриті в рамках угоди, почнуть видобувати корисні копалини лише після 2040 року", - зазначає видання.

Головною перешкодою також є доступ до даних геологічної розвідки радянських часів, які відображають мінеральні багатства України, а більша частина яких засекречена через війну.

Експерти додають, що, враховуючи довгу історію видобутку корисних копалин в Україні, найкращі родовища можуть бути вже розроблені.

"Ця романтична ідея про те, що є озера літію, які можна освоїти, просто не відповідає дійсності", - сказав один із керівників гірничодобувних компаній, які працюють у країні, додавши, що угода між США та Україною "не зрушить ситуацію з мертвої точки" найближчим десятиліттям.

Старший юрист Risk Advisory Group Г'юго Корден-Ллойд додаж, що "величезну кількість" ризиків для компаній. Він також порушив питання, чи доведеться гірничодобувним компаніям покривати витрати на очищення земель від боєприпасів, що не розірвалися"

Вони варіюються від "звичайних проблем корупції та хабарництва до фізичної безпеки".

А от екс виконавчий директора Ferrexpo Джим Нортао вважає, що головне питання: "Який вигляд матиме припинення вогню?".

Адже збереження рф окупованих українських земель, що включають значні вугільні шахти та деякі запаси літію, зменшить можливості України.

"Потрібен хтось, хто зробить крок уперед і зробить першу велику інвестицію, щоб зміцнити довіру", - каже Норт.

Інші спостерігачі вважають, що енергетичні проєкти, які можуть мати більш короткі строки реалізації, ймовірно, будуть одними з перших, розроблених у рамках цієї структури.

"Однак навіть прихильники України визнають, що попереду на них чекає важкий шлях. Ендрю Форрест, австралійський гірничодобувний магнат, який пожертвував 25 млн австралійських доларів на допомогу Україні від початку війни, сказав, що його компанія "нічого не бачить" у плані гірничодобувних проєктів у цій країні", - йдеться в матеріалі.