CУСПІЛЬСТВО НОВИНИОсновна сесія проведення ЗНО, яке у в цьому пройде у цьому році в форматі мультипредметного тесту, розпочнеться вже завтра, 18 липня. У разі оголошення повітряної тривоги тестування перериватиметься.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Замість ЗНО: як абітурієнти складатимуть тест в умовах повітряних тривог
Він буде проходити лише в захищених приміщеннях, в яких у разі повітряної тривоги буде можливість перервати тестування, щоб абітурієнти перейшли до укриття, а потім після закінчення повітряної тривоги відновити складання тесту
Фото:Укрінформ
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра освіти Андрія Вітренка в ефірі телемарафону.
Як проходитиме тест
"Національний мультипредметний тест буде проходити в онлайн форматі. Тобто, якщо раніше абітурієнти відповідали в зошитах, які віддавали на перевірку, то зараз все відбуватиметься онлайн", - пояснює Вітренко.
За його словами, станом на сьогодні, вже 206 000 абітурієнтів зареєстровано для проходження цього тесту.
"Він буде проходити лише в захищених приміщеннях, в яких у разі повітряної тривоги буде можливість перервати тестування, щоб абітурієнти перейшли до укриття, а потім після закінчення повітряної тривоги відновити складання тесту", - розповідає Вітренко.
Заступник глави Міносвіти нагадав, що буде проходити декілька сесій, а отже - всі бажаючі зможуть пройти тестування.
Складати тест можна за кордоном
Як розповів Вітренко, вже більше 23 країн Європи проявили ініціативу щодо проведення у них національного мультипредметного тестування, а саме 26 міст прийматимуть першу сесію.
"На додаткову сесію будуть додані ще країни та міста, зокрема, Туреччина та Швейцарія", - анонсував заступник міністра освіти.
При цьому, для участі в тесті за кордоном вже зареєструвалися 24 997 абітурієнтів.
Списати неможливо
Як стверджує Вітренко, списати або передати питання абітурієнти під час складання мультипредметного тесту не зможуть, оскільки питання між собою будуть унікальними.
"Швидше за все, для абітурієнта буде це одна, скажімо так, "специфічна спроба", - пояснює він.
Нагадаємо, як раніше стало відомо національний мультипредметний тест замість ЗНО випускники складатимуть у Києві та ще 20 областях, при цьому міста не розголошують.
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