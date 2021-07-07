Заняття спортом можуть компенсувати шкоду від недосипу

Австралійські вчені з'ясували, що у випадку перевищення рекомендованої щотижневої кількості фізичної активності це може стати протидією серйозній шкоді для здоров’я, пов’язаній із поганою якістю сну.

Дослідження опублікували в журналі British Journal of Sports Medicine, пише "Громадське" з посиланням на Science Daily.

Вчені проаналізували інформацію за 11-15 років у базі даних UK Biobank про 380 тисяч людей. Якість сну добровольців оцінювали за п'ятибальною шкалою.

Найвищі показники спостерігалися у фізично активних молодих худих фінансово забезпечених жінок, які не мали проблем із психікою, їли багато овочів і фруктів, не працювали позмінно, ніколи не курили й вживали мало алкоголю.

Чим нижче бал, тим більше він був пов'язаний із ризиком смерті від всіх типів серцево-судинних захворювань і від інсульту. Найнижчий ризик передчасної смерті був у групі "висока фізична активність + здоровий сон". У тих, хто мало рухався і погано спав, він був вище на 57%.

Що з’ясували вчені?

Дослідники дійшли до висновку, що недосипання і низька фізична активність збільшують ризик передчасної смерті, розвитку серцево-судинних захворювань і виникнення раку. Водночас вони виявили, що шкоду від неякісного сну можна компенсувати заняттями спортом.

Вчені з’ясували, що рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров’я щонайменше 150 хвилин помірного або 75 хвилин активного фізичного навантаження на тиждень нівелюють більшу частину шкідливого впливу недосипу і послаблюють його зв'язок з ризиком передчасної смерті.

Водночас науковці наголошують, що вони проводили спостережне дослідження, яке не може повністю ґрунтовно встановити причинно-наслідковий зв'язок. Та й інформацію про режим сну та фізичну активність вони збирали лише в певний момент часу та виключало на основі потенційно впливових факторів, як от тип роботи людей. Тому далі потрібно провести додаткові дослідження, кажуть вчені.

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