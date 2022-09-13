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Заповіт королеви Британії Єлизавети II утаємничать на 90 років

Ступінь розголосу, який, ймовірно, приверне публікація, був би дуже великим і повністю суперечив би меті збереження гідності суверена
Заповіт королеви Великої Британії Єлизавети II не буде оприлюднений публічно, його буде запечатано та замкнено в сейфі щонайменше на 90 років.
Заповіт королеви Британії Єлизавети II утаємничать на 90 років Фото: reuters.com
Про це пише Reuters.
 
Практика запечатування заповітів померлих членів королівської сім’ї бере свій початок з 1910 року і рідко згадуваного про принца Френсіса Текського, чий заповіт є одним із понад 30, які зберігаються в сейфі в невідомому місці в Лондоні під наглядом судді.
 
Після смерті старшого члена королівської сім’ї виконавець заповіту звертається до голови відділу сімейних справ Верховного суду Лондона з проханням запечатати заповіт. Судді на цій посаді завжди погоджувалися.
 
Ці подробиці були невідомі світу доти, поки у квітні 2021 року не помер чоловік королеви, принц Філіп. Тоді судді Ендрю Макфарлейну довелося розглядати заяву про запечатування його заповіту.
 
Суддя постановив, що заповіт справді має бути скріплений печаткою, але вирішив опублікувати своє рішення, щоб дати громадськості хоч якесь розуміння того, що відбувається і чому.
 
"Ступінь розголосу, який, ймовірно, приверне публікація, був би дуже великим і повністю суперечив би меті збереження гідності суверена", — написав він, додавши, що це необхідно для того, щоб монарх міг виконувати свою конституційну роль.
 
Заповіт покійної королеви буде зберігатися у сейфі разом із заповітом її чоловіка, а також її матері Єлизавети та сестри принцеси Маргарет, які померли в 2002 році.
 
Заповіт Маргарет був предметом юридичного оскарження Робертом Брауном у 2007 році, який стверджував, що є позашлюбним сином принцеси, і який хотів побачити його, щоб просувати свої вимоги. Суди відхилили його переконання як "нераціональні", і йому не дали доступу.
 
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13 09 2022 17:57
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