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Запроваджувати локдаун по всій Україні на сьогодні недоцільно - Разумков

У Раді немає зареєстрованих проєктів постанов будь-кого з міністрів, у тому числі глави МОЗ Максима Степанова
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що станом на сьогодні вводити по всій державі повний локдаун недоцільно.
Запроваджувати локдаун по всій Україні на сьогодні недоцільно - Разумков Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач, РБК-Україна)

Станом на сьогодні ми не плануємо вводити повний локдаун. Вводити по всій державі повний карантин на сьогоднішній день недоцільно", - заявив спікер ВР, зазначає "Економічна правда".

Він також додав, що у Раді немає зареєстрованих проєктів постанов будь-кого з міністрів, у тому числі глави МОЗ Максима Степанова.

"Щодо розмов про відставку Степанова. Вони йдуть досить давно, і вони ініціювалися деякими політичними силами, представленими в парламенті.

Але станом на сьогоднішній день по жодному з міністрів немає реальних проєктів постанов про їх звільнення, які могли б бути розглянуті незабаром в залі.

І я не впевнений, що найближчим часом вони також з'являться", - додав Разумков.

За його словами, такі процеси, як відставка міністра охорони здоров'я, "не підуть на користь при отриманні вакцини і під час боротьби з третьою хвилею коронавірусу".

Водночас він підкреслив, що в Україні "є великі проблеми" з вакцинацією від COVID-19.

Нагадаємо, що 25 березня Україні зафіксовано 16 669 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

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25 03 2021 15:46
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