Запроваджувати локдаун по всій Україні на сьогодні недоцільно - Разумков
Станом на сьогодні ми не плануємо вводити повний локдаун. Вводити по всій державі повний карантин на сьогоднішній день недоцільно", - заявив спікер ВР, зазначає "Економічна правда".
Він також додав, що у Раді немає зареєстрованих проєктів постанов будь-кого з міністрів, у тому числі глави МОЗ Максима Степанова.
"Щодо розмов про відставку Степанова. Вони йдуть досить давно, і вони ініціювалися деякими політичними силами, представленими в парламенті.
Але станом на сьогоднішній день по жодному з міністрів немає реальних проєктів постанов про їх звільнення, які могли б бути розглянуті незабаром в залі.
І я не впевнений, що найближчим часом вони також з'являться", - додав Разумков.
За його словами, такі процеси, як відставка міністра охорони здоров'я, "не підуть на користь при отриманні вакцини і під час боротьби з третьою хвилею коронавірусу".
Водночас він підкреслив, що в Україні "є великі проблеми" з вакцинацією від COVID-19.
Нагадаємо, що 25 березня Україні зафіксовано 16 669 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
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