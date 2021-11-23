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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Запуск телескопа James Webb вкотре відклали: в чому причина

Телескоп James Webb планують запустити в космос вже 22 грудня
Європейське космічне агентство (ESA), NASA та Канадське космічне агентство (CSA) переносять запуск їх спільного проєкту - телескопу James Webb. Планують провести додаткові випробування перед початком місії.
Запуск телескопа James Webb вкотре відклали: в чому причина Фото: twitter.com/NASAWebb

Про це пише РБК-Україна з посиланням на блог NASA.

Телескоп James Webb планують запустити в космос вже 22 грудня. Попередня дата початку місії була назначена на 18 грудня.

"Дата готовності космічного телескопа James Webb до запуску переноситься на не раніше 22 грудня, що дозволить провести додаткові випробування після нещодавнього інциденту, який стався під час підготовки телескопу до запуску", - заявили у блозі.

Зазначається, що під час спроби пристикувати телескоп до адаптера ракети Ariane 5, внаслідок відстібання одного із затискачів, який тримає апарат прикованим - по усьому James Webb пройшла вібраційна хвиля.

Додамо, що новенький орбітальний інфрачервоний космічний телескоп в майбутньому замінить усім відомий "Hubble". James Webb здатний здійснювати більший широкий спектр досліджень й спостерігати за найвіддаленішими подіями та об’єктами у Всесвіті.

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23 11 2021 16:55
ТЕГИ: NASA, телескоп
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