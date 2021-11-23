Запуск телескопа James Webb вкотре відклали: в чому причина
Про це пише РБК-Україна з посиланням на блог NASA.
Телескоп James Webb планують запустити в космос вже 22 грудня. Попередня дата початку місії була назначена на 18 грудня.
"Дата готовності космічного телескопа James Webb до запуску переноситься на не раніше 22 грудня, що дозволить провести додаткові випробування після нещодавнього інциденту, який стався під час підготовки телескопу до запуску", - заявили у блозі.
Зазначається, що під час спроби пристикувати телескоп до адаптера ракети Ariane 5, внаслідок відстібання одного із затискачів, який тримає апарат прикованим - по усьому James Webb пройшла вібраційна хвиля.
Додамо, що новенький орбітальний інфрачервоний космічний телескоп в майбутньому замінить усім відомий "Hubble". James Webb здатний здійснювати більший широкий спектр досліджень й спостерігати за найвіддаленішими подіями та об’єктами у Всесвіті.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Hubble показав "потрійну" галактику в космосі
- ВІДЕО Байден випробував електричний Hummer
- ФОТО Українські вертолітники допомогли дослідникам одного з найактивніших вулканів Африки
- Стартап у США заявив про створення першого у світі грудного молока, культивованого з клітин
- 10 найбільш затребуваних професій в Україні в найближчому майбутньому 1Від програмістів до економістів