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Засновник Zoom передав 40% своїх акцій у компанії, проте кому - невідомо

Капіталізацію Zoom оцінюють у близько 100 мільярдів доларів
Засновник Zoom Ерік Юань, передав 40% своїх акцій у компанії на суму 6 мільярдів доларів, він володіє 15% загальної кількості акцій компанії.
Засновник Zoom передав 40% своїх акцій у компанії, проте кому - невідомо Фото: Економічна правда

Оцінка 40% акцій у власності Юаня становить 6 мільярдів доларів: 18 мільйонів акцій, 9 мільйонів доларів кожна, повідомляє "Економічна правда". Водночас, компанія не розкриває інформацію про те, хто наразі володіє цими акціями. Транзакція пройшла у форматі двох подарунків з трастів, що спільно керуються Еріком Юанем та його дружиною Шері. 

За даними аналітичного порталу InsiderScore, Ерік Юань був найбільшим акціонером компанії, що володів 15% акцій вартості компанії та близько 40% голосів компанії до транзакцій з передачі. Передані акції становлять близько 6% загальних акцій компанії в обігу.

Наразі акції компанії котируються на біржі за 310,93 долара (-7,85%). У лютому 2021 року їхня вартість почала падати - ще 16 лютого вони коштували 444,51 долара.

Капіталізацію Zoom оцінюють у близько 100 мільярдів доларів. 

Нагадаємо, що акції Zoom обвалилися на новинах про вакцину проти COVID-19

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09 03 2021 13:42
ТЕГИ: ZOOM, акції
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