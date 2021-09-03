Засновник Zoom передав 40% своїх акцій у компанії, проте кому - невідомо

Засновник Zoom Ерік Юань, передав 40% своїх акцій у компанії на суму 6 мільярдів доларів, він володіє 15% загальної кількості акцій компанії.

Оцінка 40% акцій у власності Юаня становить 6 мільярдів доларів: 18 мільйонів акцій, 9 мільйонів доларів кожна, повідомляє "Економічна правда". Водночас, компанія не розкриває інформацію про те, хто наразі володіє цими акціями. Транзакція пройшла у форматі двох подарунків з трастів, що спільно керуються Еріком Юанем та його дружиною Шері.

За даними аналітичного порталу InsiderScore, Ерік Юань був найбільшим акціонером компанії, що володів 15% акцій вартості компанії та близько 40% голосів компанії до транзакцій з передачі. Передані акції становлять близько 6% загальних акцій компанії в обігу.

Наразі акції компанії котируються на біржі за 310,93 долара (-7,85%). У лютому 2021 року їхня вартість почала падати - ще 16 лютого вони коштували 444,51 долара.

Капіталізацію Zoom оцінюють у близько 100 мільярдів доларів.

Нагадаємо, що акції Zoom обвалилися на новинах про вакцину проти COVID-19