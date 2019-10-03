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Затримано двох організаторів бійки з поліцією в Черкасах

Кримінальну справу порушено за двома статтями
Правоохоронці затримали двох підозрюваних в організації зіткнень з поліцією в Черкасах 9 березня.
Затримано двох організаторів бійки з поліцією в Черкасах Фото: Укрінформ

"За фактом подій на площі Дружби народів у Черкасах затримали двох найбільш активних осіб, підозрюваних в організації громадян для вчинення хуліганських дій та завдання тілесних ушкоджень працівникам поліції, які забезпечували охорону громадського порядку", - повідомляється на сайті МВС.

Вирішується питання про оголошення затриманим підозри у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) і ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, до будівлі Адміністрації президента в Києві прийшли учасники організацій "Національний корпус" і "Національні дружини" з вимогою взяти під варту та арештувати рахунки фігурантів розслідування щодо розкрадання в оборонці.

Під час акції сталися сутички, після яких у поліції заявили про трьох потерпілих правоохоронців

Після цього представники "Нацкорпусу" вирушили до Черкас, де перебував у суботу президент і намагалися прорватися до нього під час виступу біля палацу Дружби народів. 

Внаслідок спроби представників "Нацкорпусу" прорватися до президента Петра Порошенка під час виступу в Черкасах постраждало 15 поліцейських, зокрема начальник ГУНП в Черкаській області Валерій Лютий.

Додамо, винних у спровокованому мітингарями "Нацкорпусу" вуличному насиллі 9 березня у Києві та Черкасах буде притягнуто до кримінальної відповідальності.

В партії "БПП "Солідарність" заявляють, що за подіями 9 березня, які відбулись в Києві і Черкасах, "стоять проросійські реваншисти та олігархи-втікачі".

 

 

 
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10 03 2019 16:44
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