Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Завантаженість ліжок пацієнтами з COVID-19 становить 52% - Степанов

Завантаженість ліжок пацієнтами із COVID-19 в Україні станом на ранок понеділка становить 52%, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час прес-брифінгу в Києві в понеділок.
Завантаженість ліжок пацієнтами з COVID-19 становить 52% - Степанов Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

"53,445 тис. ліжок уже введено для лікування хворих на COVID-19, із них зайняті пацієнтами 27,792 тис. ліжок. Завантаженість ліжок становить 52%. Ми продовжуємо вводити ліжка, можемо збільшити максимально майже до 90 тис.(50% від усіх ліжок)",- сказав він.

"25,996 тис. ліжок забезпечено киснем. Загалом у країні 12,168 тис. забезпечених киснем ліжок вільні. Але в деяких регіонах напружена ситуація, це - Київ, Черкаська, Харківська області", - додав міністр.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 11 2020 10:28
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Пандемія погіршила стан демократії у 80 країнах - Freedom House

Пандемія погіршила стан демократії у 80 країнах - Freedom House

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.