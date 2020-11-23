Завантаженість ліжок пацієнтами з COVID-19 становить 52% - Степанов

Завантаженість ліжок пацієнтами із COVID-19 в Україні станом на ранок понеділка становить 52%, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час прес-брифінгу в Києві в понеділок.

Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

"53,445 тис. ліжок уже введено для лікування хворих на COVID-19, із них зайняті пацієнтами 27,792 тис. ліжок. Завантаженість ліжок становить 52%. Ми продовжуємо вводити ліжка, можемо збільшити максимально майже до 90 тис.(50% від усіх ліжок)",- сказав він. "25,996 тис. ліжок забезпечено киснем. Загалом у країні 12,168 тис. забезпечених киснем ліжок вільні. Але в деяких регіонах напружена ситуація, це - Київ, Черкаська, Харківська області", - додав міністр. Читайте також: Японські вчені виявили, що вік не впливає шанс заразитися COVID-19

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