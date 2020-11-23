НОВИНИЗавантаженість ліжок пацієнтами із COVID-19 в Україні станом на ранок понеділка становить 52%, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час прес-брифінгу в Києві в понеділок.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Завантаженість ліжок пацієнтами з COVID-19 становить 52% - Степанов
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)
"53,445 тис. ліжок уже введено для лікування хворих на COVID-19, із них зайняті пацієнтами 27,792 тис. ліжок. Завантаженість ліжок становить 52%. Ми продовжуємо вводити ліжка, можемо збільшити максимально майже до 90 тис.(50% від усіх ліжок)",- сказав він.
"25,996 тис. ліжок забезпечено киснем. Загалом у країні 12,168 тис. забезпечених киснем ліжок вільні. Але в деяких регіонах напружена ситуація, це - Київ, Черкаська, Харківська області", - додав міністр.
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23 11 2020 10:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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