Завдання міжпарламентської дипломатії на 2023 рік назвав Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук серед найважливіших завдань міжпарламентської дипломатії на 2023 рік назвав визнання у світі росії державою-терористом або спонсором тероризму та створення спеціального трибуналу.

"Визнання росії державою-терористом або державою-спонсором тероризму. Працюємо над тим, аби якомога більше парламентів та міжнародних інституцій це ухвалили відповідними резолюціями. росія – абсолютний терорист, і саме таку кваліфікацію вона має отримати", – заявив Стефанчук.

Серед інших завдань він назвав визнання парламентами інших країн дій росії в Україні геноцидом українського народу, створення спецтрибуналу щодо рф, продовження санкційного тиску на росію через світові парламенти, про це він написав у фейсбуці

Важливими завданнями, за словами спікера, є отримання офіційної оцінки Єврокомісії щодо виконання семи рекомендацій, що дасть змогу розпочати перемовини про повноправне членство України в ЄС; досягти підтримки України іншими державами не лише на євроінтеграційному, а й на євроатлантичному напрямках.

"Завдання українського парламенту, зокрема, використовувати всі міжнародні майданчики задля продовження та посилення військової, фінансової, гуманітарної підтримки України. І задля тотальної ізоляції росії", – наголосив Голова ВР.