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ПОЛІТИКА

Завдання міжпарламентської дипломатії на 2023 рік назвав Стефанчук

09 січня 2023, 15:46
Завдання міжпарламентської дипломатії на 2023 рік назвав Стефанчук
Фото:LB.ua
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук серед найважливіших завдань міжпарламентської дипломатії на 2023 рік назвав визнання у світі росії державою-терористом або спонсором тероризму та створення спеціального трибуналу.
"Визнання росії державою-терористом або державою-спонсором тероризму. Працюємо над тим, аби якомога більше парламентів та міжнародних інституцій це ухвалили відповідними резолюціями. росія – абсолютний терорист, і саме таку кваліфікацію вона має отримати", – заявив Стефанчук.
 
Серед інших завдань він назвав визнання парламентами інших країн дій росії в Україні геноцидом українського народу, створення спецтрибуналу щодо рф, продовження санкційного тиску на росію через світові парламенти, про це він написав у фейсбуці.
 
Важливими завданнями, за словами спікера, є отримання офіційної оцінки Єврокомісії щодо виконання семи рекомендацій, що дасть змогу розпочати перемовини про повноправне членство України в ЄС; досягти підтримки України іншими державами не лише на євроінтеграційному, а й на євроатлантичному напрямках.
 
"Завдання українського парламенту, зокрема, використовувати всі міжнародні майданчики задля продовження та посилення військової, фінансової, гуманітарної підтримки України. І задля тотальної ізоляції росії", – наголосив Голова ВР.
 
 
 
тероризмВерховна РадаСтефанчук

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