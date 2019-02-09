Завтра Рада має остаточно скасувати депутатську недоторканність, - Разумков

Завтра, 3 вересня, Верховна Рада України має остаточно скасувати депутатську недоторканність.

"Я всіх вітаю з першим засіданням погоджувальної ради Верховної Ради України IX скликання. Сподіваюся, наша робота буде ефективною та плідною, і що ми зможемо це зберегти протягом усіх п'яти років", - заявив Дмитро Разумков, інформує LB.ua.

Разумков нагадав, що на першій сесії Верховна Рада IX скликання ухвалила багато важливих питань, починаючи з призначення керівництва парламенту, комітетів, у першому читанні прийняла законопроєкт 7203 про зняття депутатської недоторканності, а також сформувала новий Кабмін.

"У вівторок нам потрібно розглянути в цілому проєкт закону 7203 про внесення змін до Конституції в частині скасування депутатської недоторканності. Закон вважається прийнятим, якщо за законопроєкт проголосує не менш як 2/3 від конституційного складу або не менш як 300 депутатів України. Зазначу, що за законопроєкт раніше проголосували 363 депутати. Сподіваюся, що така сама конструктивна позиція буде продемонстрована завтра", - наголосив він.

Спікер проінформував, що натепер суб'єктами законодавчих ініціатив подано майже 300 законопроєктів.

"З них 67 - визначені президентом як невідкладні до розгляду. Щодо 59 таких законопроєктів уже є проголосовані рішення про скорочення термінів порядку їх розгляду. Також подано 7 законопроєктів про внесення змін до Конституції. Є близько 120 перехідних законопроєктів. Нагадую, що не пізніше від 15 вересня новий Кабмін має подати до парламенту проєкт державного бюджету на 2020 рік", - сказав Разумков.

Спікер зазначив, що всі голови фракцій і груп вже отримали проєкт порядку денного другої сесії.

Законопроект № 7203 був внесений ще під час роботи 8 скликання Верховної Ради. Він пройшов одне голосування і був направлений до Конституційного суду. На підставі цього законопроект мав перейти до нового парламенту.

Вранці 29 серпня віце-спікер парламента Руслан Стефанчук розповів, що комітет з питань правової політики та правосуддя попереднього скликання не підписав постанову про перехід законопроекту до нової Ради.

Водночас, підготовча група проголосувала за включення законопроекту до порядку денного. Проти цього, за словами Стефанчука, проголосували представники "Європейської солідарності".