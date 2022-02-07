СПОРТ НОВИНИНа молодіжному чемпіонаті Європи зі спортивної боротьби у Римі (Італія) завершилися змагання серед жінок.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Збірна України виграла загальнокомандну першість Європи з жіночої боротьби
Спортсменки здобули вісім медалей у десяти вагових категоріях - 4 золоті 1 срібну та 3 бронзові
Фото: Новинарня
Збірна України за підсумками турніру посіла перше місце в загальнокомандному заліку континентальної першості.
Спортсменки здобули вісім медалей у десяти вагових категоріях - 4 золоті 1 срібну та 3 бронзові.
Переможницями першості Європи стали львів'янки Олександра Хоменець (вагова категорія до 57 кг) і Манола Скобельська (65 кг), Юлія Лесковець з Київщини (59 кг) та Ірина Заблоцька з Івано-Франківська (72 кг).
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
02 07 2022 10:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО NAVI - чемпіони PGL Major Stockholm 2021
- ВІДЕО НБА: "Сакраменто" Леня і "Торонто" Михайлюка знову перемогли
- ВІДЕО Світоліна перемогла на турнірі WTA в Чикаго
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном
- Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат ГассієвБій Олександр Усик - Мурат Гассієв - це протистояння діаметрально протилежних стилів. Увечері 21 липня на кону стоятиме все
No articles