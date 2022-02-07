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Збірна України виграла загальнокомандну першість Європи з жіночої боротьби

Спортсменки здобули вісім медалей у десяти вагових категоріях - 4 золоті 1 срібну та 3 бронзові
На молодіжному чемпіонаті Європи зі спортивної боротьби у Римі (Італія) завершилися змагання серед жінок.
Збірна України виграла загальнокомандну першість Європи з жіночої боротьби Фото: Новинарня

Збірна України за підсумками турніру посіла перше місце в загальнокомандному заліку континентальної першості.

Спортсменки здобули вісім медалей у десяти вагових категоріях - 4 золоті 1 срібну та 3 бронзові.

Переможницями першості Європи стали львів'янки Олександра Хоменець (вагова категорія до 57 кг) і Манола Скобельська (65 кг), Юлія Лесковець з Київщини (59 кг) та Ірина Заблоцька з Івано-Франківська (72 кг).

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02 07 2022 10:55
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