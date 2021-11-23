Збірна України з карате повернулася з чемпіонату світу з трьома медалями

Збірна України з карате повернулася до Києва після чемпіонату світу в Дубаї.

В активі збірної України срібна медаль Аніти Серьогіної і бронзові нагороди Катерини Кривої й Галини Мельник, повідомляє "Укрінформ".

За словами президента федерації карате України Івана Дутчака медалі - це не єдиний здобуток України на чемпіонаті світу.

"Чемпіонат світу можна вважати вдалим з багатьох причин. Двоє українських суддів (Михайло Соколов і Ольга Нікуліна) досягнули найвищого рангу суддівства світової федерації. Голосуванням спортсменів, які брали участь в чемпіонаті світу, Станіслава Горуну обрали членом комісії атлетів всесвітньої федерації карате України. Таким чином він представлятиме Україну на комунікаційному рівні і зможе доносити до світової Федерації позицію українських спортсменів і федерації в цілому. Ну і, звісно, три наші медалі стали підтвердженням високого класу України", - сказав Іван Дутчак.

"Ми провели перемовини із всесвітньою федерацією карате щодо проведення в Україні міжнародних юніорських змагань на 2023-й рік і чемпіонату Європи в 2026-му році. Рішення ще немає, але перемовини ведуться.

Ми зараз перебуває в дещо підвішеному стані, адже не до кінця розуміємо на якому рівні залишиться фінансування нашого виду спорту з боку міністерства, враховуючи факт нашого переходу з олімпійського до неолімпійського виду", - додав президент федерації карате України.

Головний тренер збірної України Микола Сіраковський пояснив, в чому суть команди в змаганнях найвищого ґатунку.

"У нашої команди є потенціал. Ми здобули найкращий результат на чемпіонаті світу для себе, але це далеко не максимум. Низка наших спортсменів, зокрема Стас Горуна й Анжеліка Терлюга мають завойовувати медалі. Після Олімпіади більшість спортсменів ще не підійшли до своїх найкращих кондицій. Саме в таких ситуаціях найкраще видно команду: якщо лідери не завойовують медалі, результат роблять інші спортсмени. Люди ж не роботи, всяке трапляється", - висловився Микола Сіраковський.

Нагадаємо, що найтитулованіша каратистка України Аніта Серьогіна вийшла у фінал чемпіонату світу у ваговій категорії до 61 кг в Дубаї (ОАЕ).