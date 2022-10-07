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Українська каратистка Серьогіна виграла "золото" Всесвітніх ігор-2022

В американському Бірмінгемі тривають XI Всесвітні ігри
У другий день змагань українські спортсмени здобули п'ять нагород - 1 золоту, 3 срібні та 1 бронзову.

Золоту медаль виграла одеська каратистка Аніта Серьогіна, яка у фіналі вагової категорії до 55 кг перемогла Александру Гранде з Перу (3:2).

Срібними призерами стали пауерліфтер Микола Бараннік з Луганщини (середня вага), львівський каратист Станістав Горуна (75 кг) та киянка Софія Гречко - у фінсвіммінгу (підводному плаванні з ластами) на 400-метрівці. "Бронза" у цій дисципліні дісталася ще одній столичній плавчині Анастасії Антоняк.

У медальному заліку Ігор-2022 Україна йде п'ятою - 9 нагород (3 золоті, 3 срібні, 3 бронзові). Попереду - Колумбія - 13 (6, 4, 3).

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10 07 2022 11:15
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