СПОРТ НОВИНИУ другий день змагань українські спортсмени здобули п'ять нагород - 1 золоту, 3 срібні та 1 бронзову.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українська каратистка Серьогіна виграла "золото" Всесвітніх ігор-2022
В американському Бірмінгемі тривають XI Всесвітні ігри
Золоту медаль виграла одеська каратистка Аніта Серьогіна, яка у фіналі вагової категорії до 55 кг перемогла Александру Гранде з Перу (3:2).
Срібними призерами стали пауерліфтер Микола Бараннік з Луганщини (середня вага), львівський каратист Станістав Горуна (75 кг) та киянка Софія Гречко - у фінсвіммінгу (підводному плаванні з ластами) на 400-метрівці. "Бронза" у цій дисципліні дісталася ще одній столичній плавчині Анастасії Антоняк.
У медальному заліку Ігор-2022 Україна йде п'ятою - 9 нагород (3 золоті, 3 срібні, 3 бронзові). Попереду - Колумбія - 13 (6, 4, 3).
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