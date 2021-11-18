Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Українська каратистка Серьогіна вийшла у фінал чемпіонату світу

Вперше в історії українська каратистка вийшла у фінал чемпіонату світу. Найвищим досягненням України серед жінок була бронза мундіалю 2016 року - від тієї ж Серьогіної
Найтитулованіша каратистка України Аніта Серьогіна вийшла у фінал чемпіонату світу у ваговій категорії до 61 кг в Дубаї (ОАЕ).
Українська каратистка Серьогіна вийшла у фінал чемпіонату світу Аніта Серьогіна. Фото: mvs.gov.ua
Як повідомляє пресслужба Української федерації карате, на шляху до фіналу Серьогіна здолала Лінн Шенн (Нідерланди) - 1:0, Анте Стиляну (Кіпр) - 1:0, Індіру Зунігу (Іспанія) - 1:1, Анну-Йоганну Нільссон (Швеція) - 2:0, Хайю Джумаа (Канада) - 0:0 (за хантеєм), передає Укрінформ.
 
Вперше в історії українська каратистка вийшла у фінал чемпіонату світу. Найвищим досягненням України серед жінок була бронза мундіалю 2016 року - від тієї ж Серьогіної.
 
Таким чином, 31-річна Аніта вже, як мінімум, повторила результат збірної України на попередньому чемпіонаті світу (Мадрид-2018), де в нашому активі була срібна медаль Валерія Чеботаря.
 
20 листопада у фіналі Аніті Серьогіній протистоятиме сербка Йована Прекович, олімпійська чемпіонка Токіо, чинна чемпіонка світу, чинна чемпіонка Європи.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 11 2021 16:33
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Розклад літніх Олімпійських ігор в Токіо

Розклад літніх Олімпійських ігор в Токіо

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.