Українська каратистка Серьогіна вийшла у фінал чемпіонату світу

Вперше в історії українська каратистка вийшла у фінал чемпіонату світу. Найвищим досягненням України серед жінок була бронза мундіалю 2016 року - від тієї ж Серьогіної

Найтитулованіша каратистка України Аніта Серьогіна вийшла у фінал чемпіонату світу у ваговій категорії до 61 кг в Дубаї (ОАЕ).

Як повідомляє пресслужба Української федерації карате, на шляху до фіналу Серьогіна здолала Лінн Шенн (Нідерланди) - 1:0, Анте Стиляну (Кіпр) - 1:0, Індіру Зунігу (Іспанія) - 1:1, Анну-Йоганну Нільссон (Швеція) - 2:0, Хайю Джумаа (Канада) - 0:0 (за хантеєм), передає Укрінформ.

Вперше в історії українська каратистка вийшла у фінал чемпіонату світу. Найвищим досягненням України серед жінок була бронза мундіалю 2016 року - від тієї ж Серьогіної.

Таким чином, 31-річна Аніта вже, як мінімум, повторила результат збірної України на попередньому чемпіонаті світу (Мадрид-2018), де в нашому активі була срібна медаль Валерія Чеботаря.

20 листопада у фіналі Аніті Серьогіній протистоятиме сербка Йована Прекович, олімпійська чемпіонка Токіо, чинна чемпіонка світу, чинна чемпіонка Європи.