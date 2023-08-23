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В ОП гостро відреагували на часту появу у ЗМІ новин про "можливі фінали війни"

23 серпня 2023, 18:29
В ОП гостро відреагували на часту появу у ЗМІ новин про
Фото: Укрінформ
Подоляк наголосив, що "російське вторгнення має отримати повної та безумовної поразки".

В Офісі президента розкритували часту появу в інформаційному просторі публікацій про "можливі фінали війни". Цьому дали новий термін "мюнхенський синдром".

Про це написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Як він наголосив, що "будь-яке теоретичне ігрове моделювання фіналізації війни повинне відштовхуватися від аксіоми: російське вторгнення має зазнати повну та безумовну поразку".

"Після 18 місяців війни, втрачених сотень тисяч солдатів і сотень мільярдів доларів росія опиниться не просто на "стартових позиціях", а бути відкинута має навіть далі. путін остаточно втратив внутрішньолітну легітимність як притомний і дієздатний лідер. Лише це може дати шанс росії на повоєнну модернізацію та відкрити дорогу такому бажанню для багатьох "дипломатичних" форматів. Доти жодних "слабких рук". Лише зброя, зброя, зброя", - наголосив політик.

Офіс Президентафіналвійна в Україніросія окупанти

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