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Збройні сили України відновили позиції в районі Бахмута — ISW

01 квітня 2023, 15:08
Збройні сили України відновили позиції в районі Бахмута — ISW
Бахмут
На вечір п'ятниці українські війська відновили позиції навколо Бахмута.

Повідомили аналітики Інституту вивчення війни. 

Про це йдеться в звіті ISW

"Українські війська відновили позиції навколо Бахмута, і українські чиновники продовжують наголошувати на важливості продовження оборони України у цьому районі 31 березня", - написано в звіті. 

Експерти інституту з посиланням на дані Генштабу України, повідомили, що російські війська продовжили штурм міста Бахмут і провели додаткові безуспішні наступальні дії на північний захід від міста в районі Оріхово-Васильківки.

Геолокаційні кадри за вчора демонструють, що українські війська провели контратаку на південний захід від Бахмута і відновили втрачені позиції на південь від Іванівського, порядка 7 км на південний захід від міста.

В звіті наводяться слова заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, яка заявила вчора, що віддана оборона Бахмута стала найдорожчою російською спробою ведення військових дій. 

"Час, озброєння, техніка та величезні втрати, витрачені противником на захоплення Бахмута не виправдовують себе з точки зору військової доцільності, - сказала Маляр. 

Її заява Маляр оцінку ISW про те, що українська оборона Бахмута залишається стратегічно надійною до тих пір, поки українські війська змушують російські відводити живу силу та техніку без несення надмірних втрат з боку української армії.

Також в звіті викладена думка генерала-полковника Олександра Сирського, командувача Сухопутних військ ЗСУ, про те, що російські війська на окремих ділянках Бахмута помітно нервують, тому що час проти них, і у них менше людського ресурсу для штурму українських позицій.

російські війська станом на 31 березня продовжували наступальні операції в Бахмуті та його околицях, і досягли певних успіхів у місті, написали аналітики.

БахмутISW

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