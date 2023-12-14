Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Зеленського не запросили на саміт ЄС, бо бояться реакції Орбана – Politico

14 грудня 2023, 17:18
Зеленського не запросили на саміт ЄС, бо бояться реакції Орбана – Politico
Фото: afp.com
Лідери саміту ЄС хотіли запросити Зеленського на саміті в Брюсселі, але не зробили цього через побоювання щодо реакції угорського прем'єра Віктора Орбана.

Сам Зеленський також хотів бути особисто присутнім на саміті.

Про це повідомляє Politico, посилаючись на двох дипломатів. 

"На зустрічі представників країн ЄС кілька послів висловили застереження щодо запрошення Зеленського на саміт", - пише видання. 

Вони побоювалися, що присутність українського президента може викликати антагонізм у прем’єра Угорщини Віктора Орбана і зробить позицію угорця щодо України ще більш непоступливою.

Ще до середи ймовірність запрошення Зеленського до особистої участі у саміті розглядалася як реальна, вважають журналісти.

Проте сьогодні президент України Володимир Зеленський виступив по відеозв'язку на саміті Євросоюзу і закликав ЄС не дати росії шанс використати нерішучість щодо України. 

Нагадаємо, що сьогодні відбувається Саміт ЄС і переговори про вступ та підтримка України на порядку денному.

 

зеленськийОрбансаміт ЄС

Останні матеріали

Визначальний момент для майбутнього не лише України, але насамперед для США. Якщо путін переможе, ми вчепимося одне одному в горлянку – Фіона Гілл
Політика
Визначальний момент для майбутнього не лише України, але насамперед для США. Якщо путін переможе, ми вчепимося одне одному в горлянку – Фіона Гілл
Переклад iPress – 14 грудня 2023, 16:37
Війна чи мир? Диктатура чи демократія? Майбутнє Європи на кону на саміті ЄС – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Війна чи мир? Диктатура чи демократія? Майбутнє Європи на кону на саміті ЄС – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 14 грудня 2023, 12:40
Зеленський у Вашингтоні. Як американські посадовці та експерти оцінюють результати візиту
Політика
Зеленський у Вашингтоні. Як американські посадовці та експерти оцінюють результати візиту
Переклад iPress – 14 грудня 2023, 09:11
Відновлення стійкості. Як Київ може посилити свою оборону – War on the Rocks
Cуспільство
Відновлення стійкості. Як Київ може посилити свою оборону – War on the Rocks
Переклад iPress – 13 грудня 2023, 16:47
Битва за Степове вирішить долю Авдіївки. І, можливо, стане вирішальною для зимової кампанії – Том Купер і Дональд Гілл. Частина ІІ та ІІІ
Cуспільство
Битва за Степове вирішить долю Авдіївки. І, можливо, стане вирішальною для зимової кампанії – Том Купер і Дональд Гілл. Частина ІІ та ІІІ
Переклад iPress – 13 грудня 2023, 12:50
Американська підтримка України. Робити добре, зробивши правильно – Тімоті Снайдер та Дара Массіко
Політика
Американська підтримка України. Робити добре, зробивши правильно – Тімоті Снайдер та Дара Массіко
Переклад iPress – 12 грудня 2023, 23:40
Місія неможлива: Зеленський у Вашингтоні. Чи вдасться Україні змусити Захід виконувати свої зобов'язання та обіцянки?
Політика
Місія неможлива: Зеленський у Вашингтоні. Чи вдасться Україні змусити Захід виконувати свої зобов'язання та обіцянки?
Переклад iPress – 12 грудня 2023, 16:59
Китайсько-російська вісь набирає обертів. Та уявний лист від Заходу Україні влітку 2022 року – Челс Міхта та Едвард Лукас
Політика
Китайсько-російська вісь набирає обертів. Та уявний лист від Заходу Україні влітку 2022 року – Челс Міхта та Едвард Лукас
Переклад iPress – 12 грудня 2023, 12:41
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється