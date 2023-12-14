Зеленського не запросили на саміт ЄС, бо бояться реакції Орбана – Politico

Лідери саміту ЄС хотіли запросити Зеленського на саміті в Брюсселі, але не зробили цього через побоювання щодо реакції угорського прем'єра Віктора Орбана.

Сам Зеленський також хотів бути особисто присутнім на саміті.

Про це повідомляє Politico, посилаючись на двох дипломатів.

"На зустрічі представників країн ЄС кілька послів висловили застереження щодо запрошення Зеленського на саміт", - пише видання.

Вони побоювалися, що присутність українського президента може викликати антагонізм у прем’єра Угорщини Віктора Орбана і зробить позицію угорця щодо України ще більш непоступливою.

Ще до середи ймовірність запрошення Зеленського до особистої участі у саміті розглядалася як реальна, вважають журналісти.

Проте сьогодні президент України Володимир Зеленський виступив по відеозв'язку на саміті Євросоюзу і закликав ЄС не дати росії шанс використати нерішучість щодо України.

Нагадаємо, що сьогодні відбувається Саміт ЄС і переговори про вступ та підтримка України на порядку денному.