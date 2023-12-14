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Зеленський закликає ЄС не дати росії шанс використати нерішучість щодо України

14 грудня 2023, 15:27
Зеленський закликає ЄС не дати росії шанс використати нерішучість щодо України
Сьогодні президент України Володимир Зеленський виступив по відеозв'язку на саміті Євросоюзу.

Про це повідомляє американська медіа-організація  Politico.

"Дуже важливо, щоб Європа сьогодні не впала в нерішучість. Ніхто не хоче, щоб Європу вважали негідною. Або як неспроможність приймати рішення, які вона підготувала сама", - заявив Зеленський.

Він додав, що Україна виконала домашнє завдання від Євросоюзу, ухвалила закони, тим самим виконавши рекомендації Єврокомісії. 

Зеленський закликав лідерів ЄС не дати росії шанс використати нерішучість Європи щодо України:

"Люди в Європі не побачать жодної користі, якщо москва отримає пас із Брюсселя у вигляді негативу щодо України. путін напевно використає це проти вас особисто і проти всієї Європи. Не давайте йому цю першу - і єдину - перемогу року. Європа має перемогти, домовленості мають дотримуватися, а слова мають мати значення".

Президент нагадав, що українці під час Революції гідності вийшли в центр Києва під прапорами Європейського союзу.

"10 років тому в Україні люди повстали під прапорами Євросоюзу… Прошу вас сьогодні про одне - не зраджуйте народ і його віру в Європу​. Якщо ніхто не вірить у Європу, що збереже Європейський Союз живим?", - підсумував український лідер. 

Нагадаємо, що сьогодні відбувається Саміт ЄС і переговори про вступ та підтримка України на порядку денному. 

 

саміт ЄСзеленський

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