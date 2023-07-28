Зеленський анонсував потужні міжнародні рішення

Готуємо доволі вагомі міжнародні рішення для України, для наших воїнів, зазначив глава держави.

Міжнародники готують доволі вагомі рішення для України, для наших воїнів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в п'ятницю, 28 липня.

"Робимо максимум зараз, робимо це непублічно - щоб результати наших воїнів, які побачать усі, теж могли стати максимальними. Я дякую всім, хто допомагає посилювати Україну! Дякую кожному й кожній, хто зараз у бою!" - сказав глава держави.

Зеленський повідомив, що сьогодні з нагоди Дня Державності він мав честь привітати й відзначити нагородами українських захисників і захисниць.

Президент також вручив паспорти громадянина України юним хлопцям і дівчатам, серед яких - діти наших воїнів.

Глава держави провів зустріч з прем’єр-міністром Катару, який прибув до Києва. За словами Зеленського, Катар приєднається до спільних глобальних зусиль з реалізації української формули миру.

"Домовилися про співпрацю для повернення українських дітей, які були депортовані в росію. Обговорили ситуацію навколо Чорноморської зернової ініціативи - дуже важливо, щоб на світовому продовольчому ринку не було жодних дефіцитів та спровокованих росією криз. Це питання глобальної стабільності. Дякую Катару за відповідальну позицію", - сказав президент.