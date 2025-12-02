Нобелівські лауреати звернулися до світових лідерів

Вони звернулися до світових лідерів із вимогою включити в мирну угоду положення про помилування чи обмін політв’язнів, наголосивши на необхідності захисту прав людини.

16 лауреатів Нобелівської премії звернулися до лідерів США, росії, України та європейських країн із закликом до негайного припинення вогню в Україні та звільнення полонених, які утримуються як у російських, так і в українських в’язницях.

Про це повідомляє німецьке видання Deutsche Welle, яке ознайомилося з текстом листа.

"Ми закликаємо включити до проєкту мирної угоди положення про помилування або обмін цивільних осіб, визнаних міжнародними організаціями політичними в’язнями. Насамперед це має стосуватися людей похилого віку, хворих, жінок та підлітків", - зазначають автори звернення.

У листі йдеться, що в російських в’язницях перебуває понад тисяча людей, засуджених за антивоєнними статтями. Нобелівські лауреати закликали лідерів держав «проявити добру волю та взаємно помилувати принаймні кілька десятків в’язнів, які утримуються лише за висловлення власної думки та не скоювали насильницьких злочинів». Конкретні імена в листі не наведено.

Серед підписантів, українська правозахисниця та лауреатка Нобелівської премії миру 2022 року Олександра Матвійчук, російський лауреат Дмитро Муратов, білоруська письменниця Світлана Алексієвич, російський правозахисник Ян Рачинський, який прийняв премію миру від імені організації "Меморіал", та філіппінсько-американська журналістка Марія Ресса.

"Права людини мають бути в центрі політики, і найважливіші серед них — право на життя, право на гідність, право на свободу", - було написано в листі.