Зеленський анонсував пришвидшення контрнаступу

Президент України розказав, що для пришвидшення просування української армії не вистачало техніки для розмінування.

І тепер Україна наближається до моменту інтенсифікації контрнаступальних дій.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає прес-служба Офісу Президента.

"Через те, що ми розпочали трішки пізніше, можна сказати, що часу для росії, щоб вщент замінувати нашу землю та побудувати кілька ліній оборони, було більше, ніж потрібно. Тому був уповільнений початок контрнаступальних дій - ми не хотіли втратити наших людей, а військові не хотіли втрачати техніку. На сьогодні ми наближаємося до того моменту, коли ці дії можуть стати трішки швидшими. Ми проходимо деякі рубежі замінованості", - заявив Зеленський.

Він додав, що Україна планувала контрнаступальні дії навесні цього року, але тоді "це було неможливо, бо не вистачало амуніції, відповідних снарядів, зброї, укомплектованості й натренованості наших бригад на новій зброї". До того ж, за його словами, тренувальні місії проходили за кордоном України. Зеленський наголосив, що попри відтермінування контрнаступальні дії розпочалися, і Україна не відступає, а крок за кроком звільняє свої території.

Український президент вважає, що для пришвидшення просування української армії не вистачало техніки для розмінування.

Він також подякував партнерам зі США ті Європи.

"Я розумію, що завжди хочеться позитиву швидше, але якою вартістю буде перемога? Тому не кидаємо людей на міни та під танки, а будуємо плани контрнаступу згідно з планами наших військових аналітиків і розвідки. Вірю в нашу перемогу!", - додав Зеленський.