Зеленський і президент Латвії узгодили співпрацю в обороні та євроінтеграції

Президент Латвії привітав Україну з відкриттям першого переговорного кластера з ЄС.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм латвійським колегою Едгарсом Рінкевичсом, в ході якої йшлося, зокрема, про співпрацю в межах Drone Deal.

Про це український президент написав у X.

За словами Зеленського, латвійський президент відзначив роботу української команди фахівців у Латвії. "Цінуємо це й завжди готові допомагати нашим друзям експертизою у захисті та перевіреним війною обладнанням", – зазначив він. Зеленський також подякував Латвії за нещодавнє рішення щодо додаткового внеску до програми PURL, підкресливши, що кожен внесок означає більше врятованих життів від російських атак.

Своєю чергою Рінкевичс привітав Україну з відкриттям першого переговорного кластера з ЄС. "Позиція Латвії чітка й принципова: відкриття решти кластерів має бути максимально швидким, і ми сподіваємося, що й інші партнери будуть так само принциповими. Скоординували наші позиції в контексті саміту НАТО та інших контактів на рівні партнерів", – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, 9 червня Україна і Латвія підписали угоду щодо безпілотників, так звану Drone Deal.