Зеленський не має наміру звільняти Луценка
"Дивлячись на те, як Рада проголосувала інші звернення президента, ми прекрасно розуміємо, що буде відбуватися далі. Були окремі депутати та окремі політичні сили, які у повному обсязі або частково виконали ті обіцянки, які відкрито давали президенту в рамках переговорів, що відбулися в АП. А більша частина зробила все більш звично – проголосували і спробували на цьому попіаритися. Влаштовувати додаткові шоу, пов'язані з відставкою – я не думаю, що це буде правильно", – заявив лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков на телеканалі "112 Україна", йдеть в "УП".
Нагадаємо, що раніше Луценко заявив, що не бачить "моральних і юридичних підстав", аби йти у відставку.
Натомість, президент Володимир Зеленський повідомив, що не бачить Юрія Луценка на посаді генерального прокурора. За його словами, Луценко - це стара команда.
27 травня Генпрокурор заяви, що піде у відставку після парламентських виборів.
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