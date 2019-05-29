Зеленський не має наміру звільняти Луценка

Президент України не вноситиме подання на звільнення генерального прокурора України Юрія Луценка, оскільки вважає, що нинішня Верховна Рада, швидше за все, його не підтримає

Рада відмовилася підтримати законодавчі ініціативи президента, тому кадрові призначення у ній обговорюватися не будуть.

"Дивлячись на те, як Рада проголосувала інші звернення президента, ми прекрасно розуміємо, що буде відбуватися далі. Були окремі депутати та окремі політичні сили, які у повному обсязі або частково виконали ті обіцянки, які відкрито давали президенту в рамках переговорів, що відбулися в АП. А більша частина зробила все більш звично – проголосували і спробували на цьому попіаритися. Влаштовувати додаткові шоу, пов'язані з відставкою – я не думаю, що це буде правильно", – заявив лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков на телеканалі "112 Україна", йдеть в "УП".

Нагадаємо, що раніше Луценко заявив, що не бачить "моральних і юридичних підстав", аби йти у відставку.

Натомість, президент Володимир Зеленський повідомив, що не бачить Юрія Луценка на посаді генерального прокурора. За його словами, Луценко - це стара команда.

27 травня Генпрокурор заяви, що піде у відставку після парламентських виборів.

Читайте також: Луценко заявив про "глибоку кризу" НФ і БПП, бо не слухали його порад