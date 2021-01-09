Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Мінцифри придумало, як зменшити кількість російського контенту в українському YouTube

У Мінцифри кажуть, що зараз на стартових сторінках нашим користувачам пропонується російський контент, що є неприпустимим, коли в Україні йде війна
Міністерство цифрової трансформації запропонувало компанії Google залучити незалежних українських редакторів, які займатимуться підбором контенту для сторінок українського YouTube Music і YouTube.
Мінцифри придумало, як зменшити кількість російського контенту в українському YouTube Ютублого

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Міністерство цифрової трансформації.

Деталі: Відповідну пропозицію озвучив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров під час зустрічі з віцепрезидентом Google з питань міжнародних справ та суспільної політики Караном Бхатія. 

Зокрема, на зустрічі обговорили можливість оптимізації співпраці щодо застосунку "Дія" та питання підбору і рекомендацій контенту для головної сторінки українського YouTube Music і YouTube. 

У Мінцифри кажуть, що зараз на стартових сторінках нашим користувачам пропонується російський контент, що є неприпустимим, коли в Україні йде війна.

Саме тому українські посадовці запропонували Google залучити незалежних українських редакторів, які займатимуться підбором контенту. 

Читайте також: YouTube заблокував сенатора США за відео про неефективність масок проти COVID-19

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 09 2021 11:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.