Мінцифри придумало, як зменшити кількість російського контенту в українському YouTube
Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Міністерство цифрової трансформації.
Деталі: Відповідну пропозицію озвучив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров під час зустрічі з віцепрезидентом Google з питань міжнародних справ та суспільної політики Караном Бхатія.
Зокрема, на зустрічі обговорили можливість оптимізації співпраці щодо застосунку "Дія" та питання підбору і рекомендацій контенту для головної сторінки українського YouTube Music і YouTube.
У Мінцифри кажуть, що зараз на стартових сторінках нашим користувачам пропонується російський контент, що є неприпустимим, коли в Україні йде війна.
Саме тому українські посадовці запропонували Google залучити незалежних українських редакторів, які займатимуться підбором контенту.
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