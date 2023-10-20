Зеленський подякував Байдену за потужний виступ

Президент України Володимир Зеленський назвав промову президента США Джо Байдена потужною і запевнив, що разом країни не дозволять знищити свободу і демократію.

Про це Зеленський написав в X (Twitter).

"Я вдячний Джозефу Байдену за його потужну промову. Разом ми не дозволимо ненависті знищити свободу, а терористам – демократію. Україна вдячна США за підтримку та непохитну віру в те, що гуманізм, свобода, незалежність і міжнародний порядок, ґрунтований на правилах, мають завжди перемагати", - йдеться в дописі.

Зеленський додав, що спільна мета України і США - захистити вільний спосіб життя для"всіх наших народів, а країни, які протистоять агресії та тероризму, розраховують на лідерство Америки в збереженні спільної свободи.

"Непохитна двопартійна підтримка України в Сполучених Штатах дуже надихає всіх наших воїнів і весь наш народ. Інвестиція США в оборону України гарантує довгострокову безпеку для всієї Європи та світу", - підсумував український президент.

Нагадаємо, що раніше Джо Байден звернувся до нації про підтримку України та Ізраїлю.