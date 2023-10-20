Зеленський подякував Байдену за потужний виступ
Про це Зеленський написав в X (Twitter).
"Я вдячний Джозефу Байдену за його потужну промову. Разом ми не дозволимо ненависті знищити свободу, а терористам – демократію. Україна вдячна США за підтримку та непохитну віру в те, що гуманізм, свобода, незалежність і міжнародний порядок, ґрунтований на правилах, мають завжди перемагати", - йдеться в дописі.
Зеленський додав, що спільна мета України і США - захистити вільний спосіб життя для"всіх наших народів, а країни, які протистоять агресії та тероризму, розраховують на лідерство Америки в збереженні спільної свободи.
"Непохитна двопартійна підтримка України в Сполучених Штатах дуже надихає всіх наших воїнів і весь наш народ. Інвестиція США в оборону України гарантує довгострокову безпеку для всієї Європи та світу", - підсумував український президент.
Нагадаємо, що раніше Джо Байден звернувся до нації про підтримку України та Ізраїлю.