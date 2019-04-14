Зеленський про аналізи VADA: "Ну, мужики, ну, треба буде - поїдемо"

При цьому він заявив, що Володимир Кличко, який запропонував кандидатам пройти тест VADA, став учасником політичної гри

Кандидат в президенти України Володимир Зеленський заявив, що не поїхав здавати аналізи на наркотики на НСК "Олімпійський" тому, що він нібито отримав секретну інформацію про підготовку там проти нього провокації. Але за кордоном він аналізи здав би.

"Коли-небудь, після всіх цих виборів, на світло проллється інформація, як на НСК "Оліміпійському", хтось готував проти мене провокацію. Я туди не поїхав. Зараз я не готовий про неї говорити", - заявив в інтерв'ю, опублікованому на каналі "Новини України" в YouTube. Згодом відео стало недоступним для перегляду, інформує "Українська правда".

Він також розповів, що крім лабораторії "Євролаб", яку очолює його прихильник, у нього також є знайомство з засновником приватної клініки "Борис" Михайлом Радуцьким.

"Я міг поїхати туди, або туди. Я дійсно не хотів їхати на НСК через причину дуже просту: я не знав, що там будуть робити з моїми аналізами потім", - заявив він, додавши, що це пов'язано з тією секретною інформацією, про яку він говорив.

Зеленський також повторив, що відмовився здавати аналізи експертам антидопінгової асоціації VADA, оскільки вона є волонтерською антидопінговою асоціацією, а не Всесвітнім антидопінговим агентством. При цьому він заявив, що Володимир Кличко, який запропонував кандидатам пройти тест VADA, став учасником політичної гри.

У той же час Зеленський сказав, що якби це було за кордоном, то він би поїхав здавати аналізи.

"Ну, мужики, ну, треба буде - поїдемо", - відповів він на пропозицію поїхати і зняти всі підозри.

Раніше, політичний консультант кандидата у президенти Володимира Зеленського Дмитро Разумков заявив, що екс-шоумен не буде здавати аналізи експертам антидопінгової асоціації VADA.

Ввечері 3 квітня Володимир Зеленський записав звернення, у якому підтвердив готовність дебатувати з Петром Порошенком, але на НСК "Олімпійський". При цьому Зеленський в якості однієї з умов назвав необхідність здачі кандидатами аналізів на наркотики і алкоголь.

Аналіз крові Зеленський здав у "Eurolab", яку очолює його прихильник. Він показав відсутність у його організмі наркотичних речовин.

При публікації результатів Зеленський оприлюднив документ, на якому датою здачі аналізу значилося 2 квітня, а трохи пізніше - з датою 5 квітня.

Лаборант, який безпосередньо брав аналізи, так само пов'язаний із Зеленським, він знімався в серіалі "Свати.

Згодом, Володимир Кличко закликав кандидатів у президенти приїхати 10 квітня з 15-ї до 18-ї години на стадіон НСК "Олімпійський" для здачі аналізів представникам VADA.

Порошенко здав і ці аналізи, а Зеленський відмовився.