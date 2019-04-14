Зеленський про аналізи VADA: "Ну, мужики, ну, треба буде - поїдемо"
"Коли-небудь, після всіх цих виборів, на світло проллється інформація, як на НСК "Оліміпійському", хтось готував проти мене провокацію. Я туди не поїхав. Зараз я не готовий про неї говорити", - заявив в інтерв'ю, опублікованому на каналі "Новини України" в YouTube. Згодом відео стало недоступним для перегляду, інформує "Українська правда".
Він також розповів, що крім лабораторії "Євролаб", яку очолює його прихильник, у нього також є знайомство з засновником приватної клініки "Борис" Михайлом Радуцьким.
"Я міг поїхати туди, або туди. Я дійсно не хотів їхати на НСК через причину дуже просту: я не знав, що там будуть робити з моїми аналізами потім", - заявив він, додавши, що це пов'язано з тією секретною інформацією, про яку він говорив.
Зеленський також повторив, що відмовився здавати аналізи експертам антидопінгової асоціації VADA, оскільки вона є волонтерською антидопінговою асоціацією, а не Всесвітнім антидопінговим агентством. При цьому він заявив, що Володимир Кличко, який запропонував кандидатам пройти тест VADA, став учасником політичної гри.
У той же час Зеленський сказав, що якби це було за кордоном, то він би поїхав здавати аналізи.
"Ну, мужики, ну, треба буде - поїдемо", - відповів він на пропозицію поїхати і зняти всі підозри.
Раніше, політичний консультант кандидата у президенти Володимира Зеленського Дмитро Разумков заявив, що екс-шоумен не буде здавати аналізи експертам антидопінгової асоціації VADA.
Ввечері 3 квітня Володимир Зеленський записав звернення, у якому підтвердив готовність дебатувати з Петром Порошенком, але на НСК "Олімпійський". При цьому Зеленський в якості однієї з умов назвав необхідність здачі кандидатами аналізів на наркотики і алкоголь.
Аналіз крові Зеленський здав у "Eurolab", яку очолює його прихильник. Він показав відсутність у його організмі наркотичних речовин.
При публікації результатів Зеленський оприлюднив документ, на якому датою здачі аналізу значилося 2 квітня, а трохи пізніше - з датою 5 квітня.
Лаборант, який безпосередньо брав аналізи, так само пов'язаний із Зеленським, він знімався в серіалі "Свати.
Згодом, Володимир Кличко закликав кандидатів у президенти приїхати 10 квітня з 15-ї до 18-ї години на стадіон НСК "Олімпійський" для здачі аналізів представникам VADA.
Порошенко здав і ці аналізи, а Зеленський відмовився.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У мережі опублікували нове відео із Зеленським, вантажівкою та кокаїном
- ФОТО Вибори-2019: Як голосували кандидати, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Bloomberg зняв ролик про Україну перед виборами
- Маятник Фуко для України
- Хто замовляє "чорнуху" та Facebook-рекламу для топ-кандидатів у Президенти?Україна – одна з перших країн, для яких Facebook почав публікувати дані про витрати на політичну рекламу та її аудиторію