Зеленський провів розмову з новообраною президенткою Словенії
"Провів першу телефонну розмову з новообраною президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар. Обговорив із нею оборонну співпрацю, запросив узяти участь у реалізації формули миру. Подякував за підтримку європейської інтеграції України. Запросив до Києва з візитом", – написав Зеленський у телеграмі.
Нагадаємо, у другому турі виборів президента Словенії, що відбувся у неділю, 13 листопада 2022 року, перемогла безпартійна кандидатка, адвокатка Наташа Пірц Мусар, яка дотримується лівоцентристських поглядів.
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